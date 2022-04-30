拚18歲公民權修憲複決過關╱國民黨成立推動小組 民進黨擴大年輕人關注

（資料照）

2022/04/30 05:30

〔記者施曉光、謝君臨／台北報導〕為凸顯對年輕世代的重視，國民黨上月揭牌開張的「青年事務委員會」，日前首度召開會議，黨主席朱立倫特別到場，為青年委員頒發證書，擔任「青年事務委員會」召集人的秘書長黃健庭，在會中裁示成立「十八歲公民權修憲複決推動小組」，全力推動十八歲公民權。

黨內人士指出，國民黨清楚十八歲公民權修憲複決案，是中間選民與年輕世代關心的議題，也清楚民進黨的戰略就是要藉此議題，把國民黨打成反改革派反對十八歲公民權，因此絕對不會坐視任由綠營污衊。

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這位人士還說，「青年事務委員會」是踏出重要的第一步，黨內已與部分青年公民團體聯繫取得共識，要積極力挺十八歲公民權，幫年輕人發聲，未來進行選戰規劃作業時，會透過各地方黨部與各級民代候選人溝通，並在造勢時搭配安排說明國民黨對於十八歲公民權修憲複決案的態度。

當天會議討論提案中，十八歲公民權修憲案引發熱烈討論，與會者一致主張國民黨應力挺修憲複決，並搭配選戰規劃，最後黃健庭裁示成立「十八歲公民權修憲複決推動小組」，在今年九合一選舉中全力推動十八歲公民權。

對於年底的「十八歲公民權」修憲案，民進黨青年部主任蔡沐霖昨表示，會持續透過宣講和社群活動擴大年輕族群的關注，提醒大家年底的九合一選舉還有第十張票；這一關並不容易，但民進黨將全力以赴，說服大眾投下同意票！

蔡沐霖認為，青壯世代的態度，將決定台灣能不能跨越這道高門檻，讓年輕人真正參與在台灣的改革之中。民進黨發言人謝佩芬則表示，現行修憲的公民複決門檻極高，民進黨將盡全力尋求在野黨與社會各界通力合作，讓台灣的第一次憲法公民複決能夠順利通過。

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