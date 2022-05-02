德國人天天篩檢？唾液快篩1歐元？謝志偉打臉分享實況

謝志偉表示，他在德國當地買到的「Sars-Covida-2」的鼻用快篩，一只要價1.95歐元。至於唾液篩劑，目前網路上也沒貨。（圖擷自臉書）

2022/05/02 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕針對本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，民進黨立委高嘉瑜日前稱德國人出門天天快篩，並指唾液快篩試劑隨處可購得，價格才1歐元（約新台幣30元），不過駐德代表謝志偉今日發文反駁，數度強調不曾有過「德國人出門天天篩檢」這件事，並強調他並未看見1歐元以下的通鼻篩劑，至於唾液快篩目前則是沒貨。

針對國內疫情升溫，民眾搶買快篩試劑，立委高嘉瑜上週稱，去年7月就收到在德國的台灣友人建議，請食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台，並指稱目前德國人每天都快篩後才出門，且他們隨處都可購得的唾液快篩試劑，要價才1歐元，約合台幣30元。

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相關說法引發外界熱議，駐德代表謝志偉今在臉書發文反駁，強調先前德國在疫情嚴峻時，雖曾規定，沒有打兩劑疫苗的民眾，真的必須要天天快篩才能搭公交才能進辦公室上班，這裡的對象並非是指所有德國人，因此從過去到現在，都不曾有過，德國人出門都必須要天天篩檢的情況。

謝志偉說，根據駐德代表處經濟組依照德國聯邦衛生部及RKI（Robert Koch Institut）」數據所制的圖表顯示，截至昨日德國已打第一劑的人口比例是77.6%，已打第二劑則為75.8%，第三劑為59.3%，已打第四劑的為4.8%。至於沒打的則是22.4%，且其中包含佔4.8%的幼童（0-4歲），也就是直到今天仍有約五分之一多的人口連一劑都還不打或沒打，不過早在去年8月間，德國就實施3G解禁制度，也就是「Geimpft, Genesen, Getestet = 已打疫苗」（兩劑），已痊癒或已快篩採陰（24小時之內）」。

謝志偉強調，當時不篩檢就不能搭公車、地鐵、進辦公室、餐廳、商店等的人，就是這大約五分之一的人，因此並非「德國人出門天天篩檢」。謝志偉強調，從疫情爆發以來，從來沒有出現「德國人出門天天快篩」這種事，過去沒有，現在更沒有。

謝志偉也指出，根據他與在當地的同仁上街走訪藥局、藥妝（DM、Rossmann）等處，並未看到1歐元以下的通鼻篩劑或唾液快篩。他坦言雖然網路上有，但不是缺貨，就是得買一萬劑以上，他強調「訊息正確，判斷才可能正確」。

對於前衛生署長楊志質疑快篩試劑賣100元太貴，甚至稱「不要再講口罩為什麼賣這麼貴，籌這些錢是不是要為了選舉買票、籌措競選資金，或是要買1450，再放一些在口袋？」謝志偉也嗆「楊前署長一番話走精了」、「問為什麼這個價錢，是有正當性的。但沒憑沒據，講這些就失格了，把質疑的正當性完全給沾污了，愚蠢之餘，空惹人厭惡」。

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