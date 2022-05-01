明天開始領表登記！ 民進黨彰化縣議員9個選區提名24人

今年年底彰化縣議員9個選區，應選席次共54席，民進黨將提名24人，5月31日公告提名名單。（記者張聰秋攝）

2022/05/01 20:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕2022地方五合一選舉號角響起！民進黨彰化縣黨部這周開始受理參選人領表登記作業，預計將從今天（2日）至週五（6日）完成領表和登記，5月31日公告提名名單，縣黨部提醒有意參選者請在受理時間完成，逾期不候，競爭激烈的縣議員確定提名24人，比2018年提名26人略降。

明天開始受理項目包含縣議員、鄉鎮市長暨代表、村里長，縣黨部主委邱建富表示，各鄉鎮市長提名1席，縣議員提名24席，鄉鎮長部分現任優先，包括彰化市林世賢、福興鄉蔣煙燈、芬園鄉林世明可望優先提名，其他鄉鎮市長依照中央核備過的提名程序進行。

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今年年底彰化縣議員9個選區，應選席次共54席，第一選區（彰化區）13人、第二選區（鹿港區）7人、第三選區（和美區）6人、第四選區（員林區）8人、第五選區（溪湖區）5人、第六選區（田中區）4人、第七選區（北斗區）5人、第八選區（二林區）5人、第九選區（平地原住民區）1人。

民進黨彰化縣黨部規劃提名名單，九個選區當中除了第八和第九選區沒有女性保障名額外，其他第一到第七選區提名席次都含有1席女性保障名額。

縣黨部表示，第一選區（彰化區）提名6席、第二選區（鹿港區）提名3席、第三選區（和美區）提名3席、第四選區（員林區）3席、第五選區（溪湖區）2席、第六選區（田中區）2席、第七選區（北斗區）2席、第八選區（二林區）2席、第九選區（平地原住民區）1席。

彰化縣議會54席縣議員，民進黨目前占13席，年底提名24席，其中，平地原住民區足額提名，第三選區（和美區）和第六選區（田中區）提名人數過半，其他選區都未及一半，與4年前相比，提名策略趨向集中選票，避免重蹈高額提名選票流失的失敗策略。

5月2日至6日領表和登記，5月6日資格審查，5月7日至9日協調，5月10日至20日初選民調，5月31日公告提名名單。

今年年底地方5合1選舉，民進黨彰化縣黨部提名村里長人數定調，預計5月31日公布名單。（縣黨部提供）

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