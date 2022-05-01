「3+4」大幅降低隔離人數 蘇貞昌：持續檢討走向防疫新階段

行政院長蘇貞昌今天在指揮中心召開擴大防疫會議，與會者包括行政院副院長沈榮津、祕書長李孟諺、政委兼發言人羅秉成、政委黃致達、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家小組召集人張上淳、教育部長潘文忠、經濟部次長陳正祺、衛福部次長薛瑞元、石崇良、疾管署長周志浩（視訊參與）、副署長莊人祥、羅一鈞及醫福會執行長王必勝。（行政院提供）

2022/05/01 14:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕「3+4」隔離新制大幅降低隔離人數，指揮中心今表示，目前2萬1836人管理中。行政院長蘇貞昌說，因應這波疫情，99.7%均為無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施，在醫療量能能維持、中重症受到照顧前提下，減輕衍生的社會成本，讓更多人能免受疫情干擾、正常生活。隨著疫情發展，也可持續檢討防疫策略，為第一線的醫療人員和行政人員減壓。

行政院長蘇貞昌今（1）上午在指揮中心召開擴大防疫會議。蘇貞昌表示，平常擴大防疫會議都在行政院召開，今天特別在假日到指揮中心來，給所有還在崗位上幫忙的人員加油勉勵，同時聽取各項醫療量能的籌備狀況，討論接下來的防疫策略。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人羅秉成轉述，指揮中心表示，目前實施3+4隔離新制後，大幅降低了隔離人數。截至4/28為止，居家隔離累積人數45萬4928人，但是解除隔離已有43萬3092人，管理中僅有2萬1836人。

指揮中心也表示，近來疫苗施打意願較高，疫苗人口涵蓋率第一劑為84.82%、第二劑為80.08%、追加劑為59.58%，預估到5月8日左右，追加劑可到達62%。其中65至74歲長者追加劑涵蓋率為73.7%、75歲以上為59.7%，長者的疫苗接種仍有努力空間。另5月2日至13日，各地方將進行6至11歲兒童的莫德納疫苗接種。

關於快篩試劑實名制，指揮中心表示，實名制實施3天以來，到貨與銷售狀況尚稱穩定，由於假日物流能量、營業藥局較少，會採以分批、分時段配送方式因應，讓各銷售據點都能有足量到貨。隨著國外大量快篩試劑到貨，指揮中心會依照各方需求持續供貨。

蘇貞昌表示，因應這波疫情，99.7%均為無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施，在醫療量能能得到維持、中重症能夠受到充分照顧下，降低對民眾生活的影響。4月26日實施「3+4」居家隔離新制後，隔離人數已降低至現今的2萬多人，大幅減輕衍生的社會成本，也讓更多人能免於受疫情干擾、正常生活。隨著疫情發展，也可以持續檢討防疫策略，為第一線的醫療人員和行政人員減壓。

蘇貞昌另表示，確診者的自主回報系統已經上線，也請指揮中心加強宣導，讓更多民眾習慣、熟練使用，減少疫調的行政負擔。世界各國都紛紛解封，與病毒共存，台灣在籌備好量能後，也要繼續往正常生活邁進，逐漸走向新的防疫階段。但是在中重症的照顧、長輩與高風險族群的照護上，特別是獨居的長輩，仍然要持續用心，讓整體社會都能一起順利前進，走過疫情。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法