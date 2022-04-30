彰化升格有變數？人口跌破125萬門檻 官員：有共識會續推

彰化縣人口跌破升格門檻，成為明年起能否升格的一項變數。（資料照，本報合成）

2022/04/30 09:38

〔記者李欣芳／台北報導〕彰化縣長王惠美積極向中央爭取彰化升格為第七都，因立院修法確定來不及，彰化縣與新竹市的升格來不及適用年底選舉，政院官員接受本報訪問表示，彰化縣的升格，未來如果各方有共識，會繼續推動。不過，據悉，彰化縣人口已跌破升格門檻，成為明年起能否升格的一項變數。內政部次長陳宗彥說，彰化的升格案，未來也要衡量其人口發展趨勢。

根據彰化縣本月13日的最新人口統計，全縣人口數124萬9807人，首度跌破125萬人大關，彰化縣政府則表示，升格人口門檻是以提送計畫日為準，正由內政部審查中。

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彰化縣政府去年12月底將「彰化縣改制直轄市計畫書」送交內政部審議，當時爭取改制時，人口雖突破125萬人的門檻，但這幾個月來彰化人口逐漸流失。如今，中央與地方對於人口因素如何納入審查看法不同，引發外界矚目。

據悉，府院黨原規畫今年推動大新竹升格案，使新竹縣市的合併趕上年底九合一選舉適用，同時也對彰化縣的升格案樂觀其成，但因竹竹併引發朝野高度爭論，府院黨最後決定立院本會期暫不推動攸關竹竹併與彰化升格的法源──「地方制度法」的修法，未來仍希望有機會啟動竹竹併。

政院官員表示，彰化升格案來不及今年實施，不代表不會做，未來如果各方有共識，就會繼續推動。

有關彰化的改制計畫書，目前仍在內政部審議的程序。陳宗彥表示，彰化縣爭取升格，正依地制法的程序進行中。先前已徵詢過地方的意見，目前還在詢問各部會的意見，接下來內政部就會排案審查。

有關彰化縣政府表示，升格人口門檻是以提送計畫日為準，陳宗彥則說，內政部未來正式審查時，將會衡量彰化縣的整個人口發展趨勢。

彰化縣日前針對人口首度跌破125萬人時表示，人口數是浮動的，須以月底為計算基準，彰化人口流失主要受疫情影響，1至3月逕遷出2984人到國外，中央疫情指揮中心已表示下半年有機會開啟國門，希望縣民儘快入境、恢復戶籍。

彰化縣長王惠美積極向中央爭取彰化升格，但明年能否升格，人口趨勢下降成變數。（資料照）

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