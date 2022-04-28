拜訪何欣純展團結 蔡其昌：連「插針的縫」都沒有

立法院副院長蔡其昌（中）獲徵召參選台中市長，今天會同立委黃國書（右1）、林靜儀（右2）、莊競程（左2），一起到何欣純（左3）大里服務處拜訪，一起握拳高喊「團結台中、其昌會贏」、「蔡其昌凍蒜」，展現大團結的氣勢。（記者陳建志攝）

2022/04/28 18:50

〔記者陳建志／台中報導〕立法院副院長蔡其昌獲民進黨徵召參選台中市長後，今天下午親自到大里，拜會之前曾公開爭取徵召的立委何欣純，展現團結拚勝選，其餘台中市區域立委黃國書、莊競程、林靜儀等全作陪，連因助理確診而居家隔離的張廖萬堅也透過視訊連線，一起握拳高喊「團結台中、其昌會贏」、「蔡其昌凍蒜」，展現綠營台中大團結；蔡其昌表示，近期也將拜會前市長林佳龍請益。

民進黨已決定徵召蔡其昌參選台中市長，蔡其昌開始展開團結拜會行程，原本想一一拜訪台中綠營立委爭取支持，但大家認為都是好朋友不用這麼客氣

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，包括黃國書立委、林靜儀立委、莊競程立委，今天一起到何欣純立委大里服務處拜訪她，張廖萬堅立委因助理確診在家隔離，也以視訊方式和大家連線。

何欣純表示，勇於表態、承擔是民進黨的傳統，但蔡英文主席已經徵召蔡其昌副院長，既然人選已確定，就是團結全力以赴，強調蔡其昌是他的好朋友、好大哥，未來將會全力輔選，贏回台中，找回台中人的光榮感，也會將自己之前走訪各地，民眾建議的事項提供給蔡副院長參考，納入市政白皮書中。

蔡其昌說，謝謝黨內所有的立委同志，大家一起希望把台中變得更好，讓這座城市更進步，大家一直都是好戰友、好夥伴，會一起努力為這個城市奠定最好的基礎，並支持、肯定參與市議員初選的何欣純服務處副主任賴美連。

出席的林靜儀立委則說，很高興屯區、海線、市區立委齊聚，這是大家很期待的一刻，大家希望贏回台中，但不是把台中贏回民進黨的手上，而是把公平正義贏回台中市民的手中；黃國書立委也說，蔡其昌副院長準備參選台中市長已經很多年，持續為台中爭取建設，是已經準備好當一位好市長的最好人選；莊競程立委也說，民進黨已經提出最好的市長人選，相信蔡其昌未來有機會成為台中市長，不會是一個只會做人，而是會做事的市長。

媒體詢問之前兩人相互競爭，現在碰面是否會尷尬？蔡其昌和何欣純都說一點都不會，蔡其昌還說，外界不用想見縫插針，因為兩人「連插針的縫都沒有」。另外，之前民調蔡其昌和盧秀燕還有一段差距，蔡其昌說，民進黨確定人選完成整合後，有信心民調很快就會追上。

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