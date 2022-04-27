今將獲民進黨提名參選台中市長 蔡其昌：跟盧秀燕之爭是價值選擇

立法院副院長蔡其昌表示，他跟盧秀燕的競爭，是台中市未來發展一種價值的選擇（記者蘇金鳳攝）

2022/04/27 07:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天將正式獲民進黨中央提名角逐台中市長，面對盧秀燕的現任優勢，他表示，跟盧秀燕的競爭是台中市未來發展一種價值的選擇，他會跟選民表示，「如果你要會一個很會做人的市長，盧秀燕比較適合，如果要會做事、讓這個城市進步往前走，蔡其昌比較合適」。

上週蔡其昌獲民進黨選對會通過代表民進黨參選中市長，今天中執會將通過，正式代表民進黨參選台中市長。

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蔡其昌表示，他跟盧市長的不同點，在於盧秀燕很會做人，但蔡其昌當市長是來做事，年底的市長之爭，是做人及做事價值的選擇。

至於盧秀燕這４年來有何政績，蔡其昌認為都沒有做好，第一個就是空污，盧秀燕根本未改善。

其次就是台中市是對年輕人不友善城市，他批盧秀燕４年來，社宅進度慢，一直宣稱她蓋了幾戶，但都是林佳龍時代規劃，社宅在台中市的興建數量少且進度慢，還有治安、交通等，會一一提出檢視。

蔡其昌表示，盧市長這４年來不認真做事，一個對市政沒有興趣、整天只做人的人，空污等對她而言，這些都是麻煩的事，但這些都是大事、是一個城市要發展好的是大事。

蔡其昌嘲諷說，這個城市也有很多好解決的事，而盧秀燕只做好解決的事，像老人健保，是容易解決的事，他當選了就繼續付，有錢就可以付了，像現在就有人在放蔡其昌當選不付，但這些是小事，不是困難的大事，但是盧秀燕對是大事且是困難難解決的事

，不但沒有進度而且還倒退嚕。

他強調，屬於這個城市的大事，盧秀燕解決不了，蔡其昌會來解決。

在空污方面，會有計劃、有步驟將這個城市的污染源逐一改善。

其次這個城市打不通的道路，他也會來解決，如市政路，不是二期卡一期，是一期騙二期，他用努力溝通來解決讓市政路動工，不能一期通車，二期動不了。

還有，這個城市的重大交通節點如何解決，他要讓台中市的交通更智慧化。

會廣蓋社會住宅，會快速且量多，他會結合很多的力量讓社會住宅增加，不一定要用的蓋，會增加台中市很多房子讓年輕人租、找店面創業，提供年輕人創業空間，台中市的人口在跌，由282萬跌到280萬，他讓台中市成為安居樂業的城市。

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