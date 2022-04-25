帶職參選遭質疑 蔡其昌：市長要不要也辭職來跟我選

針對帶職參選疑慮 ，蔡其昌強調這是選戰策略及節奏的問題，反問「現任市長是不是也要職辭跟我選」？（記者歐素美攝）

2022/04/25 13:00

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨決定徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，針對外界帶職參選疑慮，蔡其昌今天面對媒體詢問時指出，帶職參選是所有政治人物、朝野各政黨要共同面對的問題，反問「市長也是帶職參選，那她要不要辭掉跟我選」，強調「這是選戰策略及節奏的問題」。

媒體詢問有藍營立委質疑蔡其昌帶職參選，蔡其昌說，藍營是對他們自己候選人帶職參選有疑慮，全台帶職參選的人那麼多，幾乎立法院同仁都是帶職參選，現任的市長也是，帶職參選是所有政治人物，朝野各政黨要共同面對的問題，他尊重每一個政黨、每一個候選人，要不要帶職是競選的策略跟整個競選的活動規劃，他都採取尊重。

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蔡其昌表示，他會整體評估，競選活動一開始，內部就會隨著選舉節奏去討論，所以，不需要特別問他，因為問他，就要問其他人，因為藍營自己他們的人要不要辭，要不要帶職，這是一樣的道理。

針對媒體指出有地方大老擔心蔡擔任立法院副院長，未來跑競選行程時沒辦法伸展手腳；蔡其昌表示，他不知地方大老是誰，他問大家，沒有人在說這個事情，他會好好的規劃研究跟討論，帶職參選的很多，現任市長也帶職，要不要先辭掉來跟他選，大家都有「職」，而且職還很多，公私立都有，強調這是選戰節奏跟策略的問題。

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