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    游錫堃赴新北談立院遷址 新北五處納考量

    立法院長游錫堃（右）與新北市長侯友宜（左）討論立院遷址相關議題。（記者邱書昱攝）

    立法院長游錫堃（右）與新北市長侯友宜（左）討論立院遷址相關議題。（記者邱書昱攝）

    2022/04/28 16:55

    〔記者邱書昱／新北報導〕立法院長游錫堃今天針對立法院遷建、改建案，赴新北市進行討論，加上新北這次提報的5處地點，國會的新址已有23處納入選項，游錫堃說，會先進行相關的利弊分析，再選擇多個地點後，由「國會遷（改）建暨監督委員會」進一步政策性討論。

    新北市提報的5處選址，包括土城司法園區能釋出的7.8公頃土地，還有淡海新市鎮、新店碧潭營區、樹林防洪三期整開區及三峽麥仔園都市計畫等。

    游錫堃表示，立法院現址是中學校舍，經過61年時間，在使用空間、違建、管線老舊及部分列為古蹟無法修繕等問題逐一浮現，而且隨台灣在國際能見度上曝光，國外政要紛紛來參訪，相關維安、規格都需要解決。

    他說，台灣身為華人民主國家典範，未來華人世界逐漸民主化，立法院勢必會成為考察對象，也期許新的選址能符合民主最高殿堂之外，也作為人民遊行集會的地點、國內外遊客參觀景點及公民教育場域。

    新北市長侯友宜說，這五處地點的面積較大，較為符合立法院選址考量，不過仍待立法院評估，但新北的立場就是舉雙手贊成、歡迎遷址到新北，市府也會承接所有責任。

    城鄉局說，台北看守所屬於國有地且為機關用地，不需要辦理變更程序，只是仍待法務部搬遷，預估要14到16年時間。短中期則是淡海新市鎮、新店碧潭營區，兩者土地容易取得，面積也符合需求，但仍需要透過都市計畫變更程序才符合使用；而碧潭營區為軍備局，仍有使用需求，搬遷期程未定。

    樹林防洪三期整開區及三峽麥仔園都市計畫則是長期計畫，面積雖然相對較大，但是都市計畫作業及區段徵收工程期程冗長，也需要編列預算取得土地。

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