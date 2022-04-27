不排除脫黨參選？ 黃子哲：民進黨、民眾黨向我招手

國民黨文傳會副主委兼發言人黃子哲初選落敗後，怒批「作弊的初選，走到大選不會贏」，今更自爆「民進黨向我招手」。（資料照）

2022/04/27 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員第一選區（士林、北投）初選24日公布結果，文傳會副主委兼發言人黃子哲輸給國民黨副發言人林杏兒，引發黃子哲不滿，他怒批「作弊的初選，走到大選不會贏」，今（27日）更自爆「民進黨向我招手」。

國民黨台北市黨部日前公布第一選區電話民調結果，由林杏兒勝出，將與現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱投入年底士北區台北市議員選舉，黃子哲落敗後不滿，在臉書上開砲，這次初選落敗並非努力不夠，而是防弊不利，並說選前各民調顯示均小勝對手，未料結果出爐卻是大輸7%，譏諷此民調結果「比九天玄女還玄」，更稱「就算是蔣萬安來選恐怕也贏不了」，更怒嗆「作弊的初選，走到大選不會贏」。

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黃子哲今（27日）上《千秋萬事》接受前高雄市新聞局長王淺秋專訪，他強調自己不是輸不起的人，但2家民調公司數據落差很大，讓他無法接受，談到不排除脫黨參選一事，他表示畢竟在國民黨打拚很久，內心上其實是不願意離開的，如果真的堅持選到底，可能只有無黨籍這個選項。

不過黃子哲自爆，初選結果公布後，其他黨派的人馬上打電話給他，包括民進黨與民眾黨都向他招手，最後重申「我當然希望留在國民黨並肩作戰，一起打拚，如果非得要走這一步，我會仔細考慮，但我不希望發生」。

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