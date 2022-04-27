斯洛伐克國會2委員會同時決議 支持台灣參與WHA

斯洛伐克國會外委會去年透過決議支持我國參與WHA，今年外交及衛生2個委員會於4月26日首度同時通過決議，肯定台灣的防疫成就，並支持我國以觀察員身分，參與第75屆世衛大會（WHA）。圖為總統蔡英文去年透過推特感謝斯國國會支持。（圖擷取自蔡英文推特）

2022/04/27 14:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛伐克國會外交及衛生2個委員會於4月26日首度同時通過決議，肯定台灣的防疫成就，並支持我國以觀察員身分，參與第75屆世衛大會（WHA）。外交部今表示，在WHA將召開之際，斯洛伐克國會相挺尤具意義，對此表達歡迎與誠摯感謝。

台灣與斯洛伐克近來互動越趨密切，斯洛伐克國會外委會去年曾透過決議支持我國參與WHA，4月26日再次表達支持。同時，斯洛伐克國會衛生委員會也首次通過友台決議，肯定台灣過去兩年來防疫表現卓越，同時兼顧經濟穩健成長，並高度讚許我國捐贈國際口罩等醫療物資，並對烏克蘭提供人道援助。

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外交部今發布新聞稿表達感謝。外交部說，台灣與斯洛伐克是理念相近的緊密合作夥伴，在各領域交流合作密切；斯國國會大力挺台，更反映台斯友好關係不斷深化。2020年疫情爆發以來，台斯分享交流防疫資訊、相互致贈口罩及疫苗等重要防疫物資，共同抗疫，也展現民主夥伴相互扶持的精神。

此外，外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫去年先後訪問斯洛伐克，斯洛伐克經濟部政次葛力克（Karol Galek）也率團來台，充分展現台斯雙邊緊密的互動與友好關係。外交部重申，樂願與斯洛伐克等國際民主夥伴，以及國際社會成員攜手努力，共同為全球人類衛生健康福祉貢獻心力。

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