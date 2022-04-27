教召員抱怨舊裝備 陸軍：訓期短撥發「堪品」使用

陸軍表示，由於5至7天教召訓練時間較短，在訓練效益及撙節公帑考量下，所有經理品、迷彩服裝及膠鞋均嚴格品質把關，以「堪品」撥發人員使用。教召示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/04/27 13:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年驗證為期14天的新制教召，並維持實施5到7天的舊制教召，不過，有舊制召員在接受召訓後，於網路上發文抱怨未獲撥全新裝備等內容。陸軍表示，由於5至7天教召訓練時間較短，在訓練效益及撙節公帑考量下，所有經理品、迷彩服裝及膠鞋均嚴格品質把關，以「堪品」撥發人員使用。但也強調，訓練期間若有損壞立即更換，訓後立即收繳、清潔並完成消毒。

陸軍司令部今日發布新聞稿表示，網傳某召員在專科學校受召後，發表「政府眼中的教召VS真的教召」文章，抱怨課程設計、未獲撥全新裝備等以偏概全內容，顯對教召有誤解之處，但「為避免錯誤言論影響國人視聽，貽笑國際，損及國家及軍譽」，因此做出說明。

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陸軍表示，5至7天後備教召訓練時間較短，在訓練效益及撙節公帑考量下，所有經理品、迷彩服裝及膠鞋均嚴格品質把關，以「堪品」撥發人員使用，訓練期間有損壞立即更換，訓後立即收繳、清潔並完成消毒。至於今年首度實驗新制14天教召訓練，依「常後一致」要求，驗證戰術作為與戰場防護效能，所撥發的裝備，在解召後，除水囊及膠鞋由訓員攜回，其餘品項繳回清潔檢整妥善再運用。

陸軍表示，依國防部規範，此次接訓單位各級幹部實施手槍射擊15發，步槍射擊21發，排用機槍射擊33發，均全數按訓練計畫執行完畢。而專校該梯次施訓期間，由於淡水地區均為雷雨天候，機槍射擊、22公里行軍受到影響，基於安全考量，課程修正為分組實施「射擊預習」及「機械訓練」課程替代。

陸軍表示，在召訓全程，陸軍專科學校依模式化課表，實施課程整備，落實專業訓練，協助召員恢復專業職能；並秉持同袍精神，落實照顧。全體幹部盡心盡力，經解召前實施問卷及座談，獲接近9成滿意度。

陸軍表示，陸軍以審慎與嚴謹態度，完成召訓各項整備工作，就法令規定、生活照顧及訓練規劃整體滿意度，均獲召員高度認同。陸軍感謝國人對國軍教召工作的關注與討論，將持恆完備各項召訓整備，落實後備軍人「保家、保產、保鄉」理念，達「立即動員、立即作戰」目標，籲請國人支持，共同提升國家整體戰力。

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