共軍頻擾西南空域 立院法制局竟建議自縮防空識別區

中國近年來頻繁出動軍機滋擾我防空識別區，尤其以鄰近東沙島的西南角居多；圖為中國運9通信對抗機（Y-9 EW）。（資料照，國防部提供）

2022/02/24 18:28

〔記者吳書緯／台北報導〕中共軍機近年頻襲擾台灣西南空域，入侵我國防空識別區西南角；立法院法制局近日報告稱，中共軍力逐漸成長，軍機進出第一島鏈必然更加頻繁，我國防空識別區西南角是中國軍機進入巴士海峽的必經途徑，若共軍每次例行性演訓我方皆須派戰機因應，恐對飛行員造成過於沉重之壓力，因此建議軍方重新調整我國防空識別區的範圍。

立法院法制局近日公布「我國防空識別區相關問題之淺析」報告，指出防空識別區主要是一國單方面，依自身安全需要所劃定他國航空器進入其領空前的緩衝區域，其目的是作為預警及攔截具有敵意之航空器，性質上與領空或飛航情報區有所不同。

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報告指出，中共軍機近年來多次進入我方防空識別區，且次數呈上升趨勢，從2019年僅10餘架次，2020年增加到380餘架次，去年則已超過880架次，單日最高甚至達56架次，而我空軍自2016年以來，累積發生9次件墜機事件，造成17人死亡、1人失蹤，外界認為空軍須頻繁攔截進入防空識別區的中國軍機，任務過於繁重，應為機隊事故頻發原因之一。

立院報告：ADIZ無從主張公法權利

報告提到，防空識別區欠缺法源基礎即無從主張公法上權利，不利於我方有關中方軍機侵擾我空域（防空識別區）之訴求，因此建議就防空識別區有關事項制定「軍用航空法」或於相關法律中為規範。

此外，報告建議，我國自1953年設立防空識別區以來，已歷69年，時空環境已有重大變遷，當時中國空軍實力有限，是以我方防空識別區涵蓋中國東南隅之福建、浙江諸省的部分區域，但現今仍將該部分區域納為我方航空識別區範圍，顯與實務不符。

飛彈時代 戰機攔截必要性可檢討

其次，報告指出，1950年代，中國對於我方的空中攻擊主要以軍機所攜帶之炸彈或機關砲為主，因此派遣我方戰機即時識別或攔截其軍機誠有其實益，但現今已進入飛彈時代，其速度遠快於軍機，已難以識別或攔截，況我方已有樂山雷達站的鋪路爪雷達，偵測範圍可達5000公里，足以因應飛彈之追監需求。

最後，報告認為，隨著中國軍力逐漸成長，其軍機進出第一島鏈必然更加頻繁，尤其現行防空識別區的西南隅，位居中國軍機進入巴士海峽的必經途徑，如果其每次例行性之演訓，我方皆須派遣戰機因應，必將對飛行員造成過於沉重之壓力，因此建議主管機關就現今實務需求「重行調整我方防空識別區之範圍」。

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