邱建富彰化縣政願景說明會做大排場 動機目的揭曉

縣政願景說明會排場做好大。（記者張聰秋攝）

2022/02/24 13:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長提名人選仍未公布，彰化縣黨部主委邱建富，今在彰化市大陣仗舉辦縣政願景說明會，人多、立委也多，排場做很大，政壇解讀此舉是向黨中央施壓要中央儘快提名人選，邱建富也不諱言自己的動機與目的，無非就是希望中央尊重地方和諧，推出最強的人選，而他有強烈的參選意願，並且已做好萬全準備，爭取提名。

邱建富致詞指出，今天的場面就是要讓中央知道，第一點他準備好了；第二點他有參選的意願；第三點他要爭取中央的提名；第四點，在他的團隊運作下，希望中央尊重地方和諧，可以推出最強的人選，大家團結一致、贏回彰化。

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說明會在彰化市扇形車庫2樓會議廳舉辦，幾百個椅子全部坐滿，不乏地方有頭有臉的人士列席，民進黨3位現任立委有黃秀芳和陳秀寳2位出席相挺，江熊一楓、賴澤民、李成濟、莊陞漢等多位現任議員行動支持，更有各選區表態參選縣議員黨內初選的辜皇譯、吳為杰等人與會，現場「爭取提名、建富加油」喊得震天價響。

邱建富受訪指出，他很有信心，自己的團隊可為民進黨贏回彰化，縣政願景規劃他都已準備好了，搭配升格計畫，他要把彰化規劃成文化之都、農工大縣，透過優質的規劃，既能改變彰化人口流失和薪資低落的問題，未來彰化縣升格之後，更能跟台中市成為中部雙都星城市，彰化與台中的關係，好比日本東京和京都，一個是政治經濟中心、一個文化發展的城市。

媒體問及邱建富大陣仗舉辦縣政規劃說明會，政壇解讀為急於要中央表態提名人選？黨中央徵召人選若是他人呢？對此，邱建富否認並指出，他表達意願爭取提名，沒有所謂這些問題，自己按部就班就民進黨選舉的制度內容，表達參選意願和爭取提名，黨中央徵召優秀的人才，他一定全力支持。

邱建富進一步以自己9年市長選舉經驗，強調自己為民進黨在彰化市打下穩定的基石，對民進黨開拓彰化選票，有其影響力和實力。

立委黃秀芳是目前檯面上被點名參選縣長的熱門人選，縣議員賴清美臉書PO文直接點名與其兩男擺不平不如提名黃秀芳，今天，本人也在活動現場的黃秀芳被媒體問及此事，她說，他無法阻止賴清美議員臉書發表言論的個人行為，今天親自來到這裡行動已很明確的表達，全力支持邱建富爭取彰化縣長的提名，邱建富是一個好人才，從市長卸任後這幾年來都在地方耕耘，相信中央會提名最優秀又具有行動力的人。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今表明自己要做好萬全準備，爭取提名參選縣長。（記者張聰秋攝）

立委黃秀芳（左2）出席邱建富（左1）縣政願景說明會， 行動表明全力支持邱建富爭取提名參選彰化縣長。（記者張聰秋攝）

一場縣政願景說明會會場幾百張座位全被坐滿，場面盛大。（記者張聰秋攝）

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