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    台中13選區初選激烈 蔡美華、賴美連頂寒風細雨拜票

    參與台中大里、霧峰初選的蔡美華（左3），這幾天低溫、下雨，仍穿著雨衣，戴上老虎手套在路口跟民眾揮手。（記者陳建志翻攝）

    參與台中大里、霧峰初選的蔡美華（左3），這幾天低溫、下雨，仍穿著雨衣，戴上老虎手套在路口跟民眾揮手。（記者陳建志翻攝）

    2022/02/23 21:04

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第13選區（大里、霧峰）民進黨已決定提名2+1席，除現任李天生、林德宇，前議員張芬郁和林佳龍子弟兵蔡美華，還有立委何欣純支持的賴美連都爭取出線，近日天冷還下雨，但蔡美華為了爭取選民支持，每天冒著寒風、細雨站路口、車隊掃街；賴美連也在何欣純陪同下，同樣站路口揮手，民眾看到這麼冷的天氣還在拚，都揮手比讚喊加油。

    蔡美華說，自己在這個選區是新人，為了讓更多人認識她，也打破空降的說法，因此用行動證明在這個選區經營的決心，從2月7日開工後，不論颳風下雨，每天早上不是站路口，就是站在霧峰、大里的登山口，跟早起運動、上班的民眾揮手，昨天一大早7點就在大里國光路、大明路口的大買家前跟民眾揮手道早安，今天則是繼續在大里中興路、新仁路口冒雨跟民眾拜票。

    蔡美華說，這幾天天氣確實非常冷，加上下雨鞋子都濕了，但為了有機會服務大里、霧峰的鄉親，因此仍是每天風雨無阻，站路口結束後稍微休息，就繼續穿起雨衣進行車隊掃街，看到支持者給她揮手、比讚就是最好的加油打氣。

    另一位投入此區初選的賴美連，是立委何欣純服務處的副主任，在地方服務已經10年，投入初選後，除了日常的社區活動拜訪，也持續進行地方會勘行程，最近並在何欣純陪同下，站在大里、霧峰街頭、菜市場，跟民眾揮手拜票，希望讓更多民眾認識她，可以在初選中勝出。

    參與台中大里、霧峰初選的蔡美華（右），這幾天低溫、下雨，仍穿著雨衣，戴上老虎手套進行車隊掃街。（記者陳建志翻攝）

    參與台中大里、霧峰初選的蔡美華（右），這幾天低溫、下雨，仍穿著雨衣，戴上老虎手套進行車隊掃街。（記者陳建志翻攝）

    參與台中大里、霧峰初選的賴美連（右），這幾天在何欣純立委（左）陪同下，在路口跟民眾拜票。（記者陳建志翻攝）

    參與台中大里、霧峰初選的賴美連（右），這幾天在何欣純立委（左）陪同下，在路口跟民眾拜票。（記者陳建志翻攝）

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