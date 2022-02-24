蔡︰2008惡鬥若重演 我就是失敗主席

總統蔡英文表示，若民進黨黨內競爭仍如同二○○八年時，她就是一個「失敗的黨主席」。（記者陳志曲攝）

2022/02/24 05:30

初選競逐者 不得宣稱獲得選對會成員「唯一支持」

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨將進入初選階段，為維持選務公平性及避免惡性競爭，民進黨中常會昨天決議：初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，也不得宣稱選對會成員唯一支持特定參選人。民進黨主席、總統蔡英文更重話說，若黨內競爭仍如同二○○八年時，她就是一個「失敗的黨主席」。

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民進黨四月起將展開縣市議員及屏東縣長初選提名。各選區參選者競爭激烈，不少人掛上與蔡英文總統、副總統賴清德等大咖合照搶票，並有參選人在文宣中列上「初選唯一支持」等字樣，引發諸多紛爭。據悉，賴清德辦公室曾數度告知黨中央，要求部分初選參選者將印有「賴清德推薦」等文宣下架，強調賴不會介入任何初選。

對於黨內初選競爭，民進黨中常會昨除通過初選選務工作日程，同時通過附帶決議，要求所有初選參選者遵守：一、即日起，所有初選參選人之文宣，不得使用選對會所有成員的照片。

二、所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。任何初選參選人違反上述規定，經檢舉，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當處置。

黨內競爭 也要謹守對支持者的責任

身兼選對會召集人的蔡英文也語重心長表示，中央黨部人員處理選務要謹守中立，請大家記得民進黨二○○八年慘痛經驗，「那時候我也沒有涉入政治，大家應該記憶猶新，那種事情不要發生」。

蔡指出，現在民進黨的社會支持面很不錯，要展現包容態度，如果回到二○○八年那種狀況，「我就是一個失敗的黨主席」。蔡也說，黨內競爭是希望可以挑出支持本黨價值的人，但也要謹守對於支持者的責任。

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