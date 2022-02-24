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    江啟臣稱西方制裁俄國升高緊張 賴瑞隆：入侵者角度才會反制裁

    前國民黨主席、立委江啟臣在推特發文呼籲，「我希望西方列強實施的制裁，不會升高緊張，敦促所有相關者展現謹慎自制，保持克制」。（圖取自江啟臣推特）

    前國民黨主席、立委江啟臣在推特發文呼籲，「我希望西方列強實施的制裁，不會升高緊張，敦促所有相關者展現謹慎自制，保持克制」。（圖取自江啟臣推特）

    2022/02/24 09:47

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯侵略烏克蘭局勢升溫，中國外交部昨日表態反對制裁俄羅斯，前國民黨主席、立委江啟臣也在推特發文呼籲，「我希望西方列強實施的制裁，不會升高緊張，敦促所有相關者展現謹慎自制，保持克制」；民進黨立委賴瑞隆今日受訪駁斥，除非你是站在大國入侵者角度在思考，才會反對制裁，為遏止大國入侵小國，台灣須加入制裁俄行列，若有一天大國也以武力犯台，其他國家才會協防台灣。

    針對歐美多國對於俄羅斯祭出制裁，中國外交部發言人華春瑩對外表示，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。

    國民黨立委江啟臣在推特以英文向國際呼籲，「俄羅斯對烏克蘭的行動令人擔憂！我希望西方列強實施的制裁，不會升高緊張，敦促所有相關者展現謹慎自制，保持克制」。

    對此，民進黨立委賴瑞隆表示，民主國家都是反對入侵別的國家領土，這也是世界各國共識，特別是大國對小國惡意入侵，只有透過各國聯手制裁，才能夠遏止戰爭發動者付出更大代價，而不敢輕易發動。

    賴瑞隆強調，制裁是國際間必須要有的手段，實施制裁才能達到一定效益，其中，比較有效且代價沒有大的就是「經濟制裁」，所以這是普遍都會行使的方式。

    賴瑞隆談及，大國發動戰爭入侵小國，這是不能夠允許的行為，當國際間形成經濟制裁共識時，台灣當然不能置身事外，應該共同加入制裁俄羅斯的行列，唯有民主國家一起制裁，才能達到嚇阻的效果。

    「有制裁才能給予壓力！」賴指出，台灣必須加入西方國家制裁行列，因為將來有一天，如果有大國準備犯台等不友善動作，才會有民主國家幫忙台灣，國內各政黨都應支持制裁。

    他批評，除非你是站在大國入侵者的角度在思考，才會有反對制裁這件事的發生，不然不會這樣想。如果有更強大的國家要入侵中國的話，中國也會想說對入侵國採取制裁的行動，這是普遍思維。為了防止大國入侵小國，各種制裁手段都應該共同支持，遏止入侵行為不斷地發生。

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