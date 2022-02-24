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    美媒：華府警告烏克蘭 俄羅斯將在48小時內全面入侵

    美國媒體報導，拜登政府已通知烏克蘭總統，情報評估俄羅斯將在48小時內對烏克蘭進行全面入侵。圖為俄羅斯軍隊在白俄羅斯進行戰備整備。（法新社資料照）

    美國媒體報導，拜登政府已通知烏克蘭總統，情報評估俄羅斯將在48小時內對烏克蘭進行全面入侵。圖為俄羅斯軍隊在白俄羅斯進行戰備整備。（法新社資料照）

    2022/02/24 08:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，拜登政府已通知烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），根據美方情報評估，俄羅斯將在48小時內對烏克蘭進行全面入侵。

    美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國情報官員透露，「烏克蘭總統已接獲通知，根據美國的情報，俄羅斯極有可能在48小時內開始入侵。」該官員還補充說，「飛機觀察員的報告顯示，俄羅斯今天（23日）稍早侵犯烏克蘭領空，疑似有偵察機在烏克蘭上空飛行了一小段時間。」

    1位與烏克蘭政府關係密切的消息人士證實，澤倫斯基政府收到了這樣的警告，但稱這已是1個月內收到的第3次通知，警告俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將進行大規模軍事行動。該消息人士也說，「這是肯定的，普廷不可能讓軍隊在戰場上待太久。」

    美國情報官員又稱，五角大廈評估，俄羅斯將向烏克蘭發動空襲、發射巡航飛彈和進行地面入侵。官員說，這次俄羅斯向烏克蘭進攻，不僅會從親俄叛軍控制的烏東頓巴斯地區推進，還會派俄軍從烏克蘭北方的白俄羅斯，向烏克蘭首都基輔長驅直進。

    另一名美國情報官員說，俄羅斯侵略行動將從網路攻擊開始，隨後可能會在夜間進行地面入侵。不過，2位官員都認為，俄羅斯的計畫可能會依據每天的事態發展而改變。

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