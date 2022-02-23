英國反對黨質疑制裁軟弱因收「俄羅斯髒錢」 首相強森否認

英國首相強森23日在國會下議院接受質詢。（路透）

2022/02/23 23:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國首相強森針對俄羅斯宣佈承認烏克蘭東部2個分離共和國為獨立國家、並派兵「維和」，宣佈初步制裁行動。反對黨23日在國會質詢，批評制裁力道不夠強硬，是因為執政的保守黨接受俄羅斯寡頭的捐款。強森否認這項指控。

《路透》、英國《衛報》23日報導，部份反對派議員指控英國政府，未能對莫斯科施加強硬制裁，是因為「俄羅斯髒錢」捐款。強森23日在國會接受質詢，被問到是否承諾放棄接受來自俄羅斯寡頭的捐款，回應「要了解我們並沒有從俄羅斯寡頭那裡募款．．．我認為這一點非常重要，我們向在英國登記戶口、有投票權的人募款」。

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根據選舉委員會資料，保守黨接受一些在俄羅斯賺得其大部分財產的人捐款。英國反對黨領袖、工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）的發言人說，保守黨收取的捐款中，有189萬英鎊的「俄羅斯錢」。

在23日的國會質詢中，強森堅稱還會對俄羅斯祭出「更多」制裁，「任何俄羅斯實體、個人」以及國會議員，都有可能是制裁對象。但是在座工黨議員頻頻高喊「什麼時候」，施凱爾要求保守黨政府停止「（俄羅斯）寡頭有過卻不受懲罰的年代」，讓與莫斯科有關聯的資金不再通過倫敦流通。

英國《鏡報》報導，蘇格蘭民族黨（SNP）下議院領袖布萊克福德（Ian Blackford）呼籲保守黨，歸還「從俄羅斯寡頭」募得的230萬英鎊。他向國會說，俄羅斯寡頭給有權力者資金，多年來被歡迎來到倫敦，他們的活動未被阻止，反而受到鼓勵，這些所謂的「黃金握手」資金，有許多找到管道進了保守黨的財庫，「事實上，是230萬英鎊」；他質疑，「（強森）連自己的黨都不能清理，我們的盟邦要如何信任這名首相清理英國的俄羅斯髒錢」。

強森的發言人強調，保守黨對任何捐款都做盡責調查，只接受英國公民、「不接受外國捐款，那是違法的」，且所有捐款都適當且透明地向選委會申報。這名發言人還說，「我要說明一點，這個國家有許多出身俄羅斯的人，他們是英國公民，而且許多人都對（俄羅斯總統）普廷有所批評，因此一竿子打翻一船人是錯誤而且歧視」。

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