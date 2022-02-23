加入對俄制裁 外交部：與美國等國協調 將採適當作為

美國總統拜登22日表示，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄國實施首波經濟制裁，台灣基於與美日戰略合作，也會有一致行動。（彭博，本報合成）

2022/02/23 17:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國定義俄羅斯派軍進入烏東分裂地區「維和」是「入侵行為」開端，蔡總統今針對烏克蘭情勢召開國安會議並做出指示。對於媒體報導指出台灣將加入美日的半導體制裁計畫，外交部今天做出積極回應表示，將與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為。

俄羅斯總統普廷簽署協議，承認烏東分裂地區頓內茨克和盧甘斯克為獨立的政治實體，同時派遣重兵進駐該地「維和」，今並建交。美國總統拜登將之定義為「入侵行為」開端，宣佈美國將對俄羅斯祭出第一波制裁。

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除了蔡總統今日針對烏克蘭情勢召開國安會議並做出指示，美國《外交政策》（Foreign Policy）報導，台灣、日本、新加坡支持華府的制裁計畫，限制對俄半導體出口。本報也獨家報導，台灣基於與美日戰略合作，也會有一致行動，未來若進一步惡化，台灣可能祭出包括禁止輸入半導體等科技產品進入俄國，範圍與品項將對俄國產業發展構成實質影響。

外交部發言人歐江安今對此說明，近期烏克蘭緊張情勢升高，蔡英文總統已做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方透過和平方式，理性解決爭端，以共同努力維繫區域局勢和平穩定。我方強調，台灣作為國際社會一員，願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

歐江安並說，外交部再度呼籲各方應尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方持續透過和平、理性的對話解決歧見。外交部將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為，以共同協助烏克蘭並維護區域的和平與穩定。

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