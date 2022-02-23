為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    加入對俄制裁 外交部：與美國等國協調 將採適當作為

    美國總統拜登22日表示，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄國實施首波經濟制裁，台灣基於與美日戰略合作，也會有一致行動。（彭博，本報合成）

    美國總統拜登22日表示，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄國實施首波經濟制裁，台灣基於與美日戰略合作，也會有一致行動。（彭博，本報合成）

    2022/02/23 17:32

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國定義俄羅斯派軍進入烏東分裂地區「維和」是「入侵行為」開端，蔡總統今針對烏克蘭情勢召開國安會議並做出指示。對於媒體報導指出台灣將加入美日的半導體制裁計畫，外交部今天做出積極回應表示，將與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為。

    俄羅斯總統普廷簽署協議，承認烏東分裂地區頓內茨克和盧甘斯克為獨立的政治實體，同時派遣重兵進駐該地「維和」，今並建交。美國總統拜登將之定義為「入侵行為」開端，宣佈美國將對俄羅斯祭出第一波制裁。

    除了蔡總統今日針對烏克蘭情勢召開國安會議並做出指示，美國《外交政策》（Foreign Policy）報導，台灣、日本、新加坡支持華府的制裁計畫，限制對俄半導體出口。本報也獨家報導，台灣基於與美日戰略合作，也會有一致行動，未來若進一步惡化，台灣可能祭出包括禁止輸入半導體等科技產品進入俄國，範圍與品項將對俄國產業發展構成實質影響。

    外交部發言人歐江安今對此說明，近期烏克蘭緊張情勢升高，蔡英文總統已做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方透過和平方式，理性解決爭端，以共同努力維繫區域局勢和平穩定。我方強調，台灣作為國際社會一員，願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

    歐江安並說，外交部再度呼籲各方應尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方持續透過和平、理性的對話解決歧見。外交部將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為，以共同協助烏克蘭並維護區域的和平與穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣擬對俄祭半導體制裁 政院︰願參與有助和平解決爭端努力
    2022/02/23 17:23

    台灣擬對俄祭半導體制裁 政院︰願參與有助和平解決爭端努力
    獨家》基於美日戰略合作 台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁
    2022/02/23 13:06

    獨家》基於美日戰略合作 台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    日本出手制裁俄羅斯！ 岸田文雄：若情勢惡化會採取更多措施
    2022/02/23 10:06

    日本出手制裁俄羅斯！ 岸田文雄：若情勢惡化會採取更多措施
    烏克蘭總統下令徵召預備役軍人 急會企業界確保經濟獨立
    2022/02/23 08:54

    烏克蘭總統下令徵召預備役軍人 急會企業界確保經濟獨立

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    心虛？ 外媒提問烏克蘭、台灣做比較 中國戰狼尷尬跳針回應
    2022/02/23 06:10

    心虛？ 外媒提問烏克蘭、台灣做比較 中國戰狼尷尬跳針回應
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播