藍營粉專酸花媽子弟兵兩面討好 黃彥毓：有機會當陳菊幕僚、我驕傲

菊系子弟兵被藍營粉專批評兩面討好。（記者王榮祥翻攝）

2022/02/24 09:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍營粉專批評菊系七位高市議員擬參選人，一邊打著菊系子弟兵口號，一邊自稱邁向議會過半大聯盟，擺明兩面討好！欲參選前鎮小港的黃彥毓強調「當過花媽的幕僚我驕傲」，「邁向過半」是民進黨全體黨公職目標。

黃彥毓指出，國民黨側翼粉專Ｗetalk高雄發文，左一聲陳菊，右一聲陳菊，看了看火就一直燒，不知道是要什麼程度的人、才可寫出這些東西。

請繼續往下閱讀...

他要麻煩國民黨先回頭看看自己，市長人選喬不定，加上一堆空降部隊在測風向，測一測轉身離開，沒一個真心要為在地付出。

議員保障現任，新人只能看著現任議員鞏固權勢，然後這些人還指著民進黨的公平競爭是內鬥，國民黨從市長到議員整個制度都很弔詭，他都為國民黨新人感到心酸了。

黃彥毓強調，過去有機會當花媽的幕僚、是自己的驕傲，跟著花媽十年，看著她為台灣奔波的身影，除了敬佩，就是不捨。

在花媽市長任內，國民黨掌控議會導致至市政無法順利推行，即便政策推動持續受到不理性杯葛，花媽依然沒放棄溝通，這樣的前輩被稱作是市政治理失敗，且是跟前市長韓國瑜做比較？

他認為，如此為台灣竭盡心力的人，巧合的先被民眾黨揶揄身材，又被國民黨側翼攻擊，這是藍白合、終於往莫名的地方發展了？市政可以討論，但這種莫名的攻擊，只會顯得自大跟無知。

黃彥毓說，「邁向過半」是民進黨全體黨公職的目標，希望這些側翼不要以小人之心度君子之腹，或者不要躲在螢幕後面，先出來處理好自己黨內年輕人無法發聲、跟市長人選問題吧！

前鎮小港市議員擬參選人黃彥毓，強調曾是花媽幕僚很驕傲。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法