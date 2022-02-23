李雨蓁︰陳菊14年前即刻救援高流 讓台灣燈會在高雄光芒四射

李雨蓁發文回顧14年前，高流險遭扼殺的一段過往。（記者王榮祥翻攝）

2022/02/23 08:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣燈會在高雄引爆人潮，愛河灣上空的無人機演出，更讓高流的多個夜晚充滿驚呼，台灣基進組織部主任李雨蓁指出，高雄流行音樂中心14年前，曾一夕之間土地、預算都告吹，前市長陳菊在關鍵12天內全力奔走、才挽回高流。

李雨蓁今晨在臉書高雄好過日，以「差點被扼殺的海洋流行音樂中心」為題，回顧目前在台灣燈會中發光發熱的高流，背後的許多波折。

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她指出，流行音樂中心概念來自阿扁任內提出「新十大建設」其中一項，2007年9月，行政院定案於高雄港16、17號碼頭興建，總預算約40億元，並已召集港務局、航商、碼頭工會、里長，開過多次大大小小協調會達成共識。

然而，當時國民黨在立法院過半，2008年立委黃昭順就在立院要求全案喊停，反對高流設港區，認為應設在她選區的高雄都會公園、或內惟埤文化園區、農十六等地點。

當時的市長是陳菊，2008年5月馬英九上台後的總統國宴上，陳菊還特別請馬英九支持繼續興建高流，馬回應會放在心上，但隨後就跟當時大部分扁政府通過的高雄建設一樣（國圖、南部電視台、部會南遷等）慘遭翻盤。

6月，由毛治國主政的交通部發函文建會，認為16、17號碼頭腹地太小，且還有航商使用，反對提供土地，並把預算刪到剩2億多；文建會則要求高市府，6月底前要取得用地，否則案子將胎死腹中，台北流行音樂中心不受影響，將照常興建。

一夕之間，土地、預算都告吹，消息公布時已是6月18日，留給高雄市府應變的時間，「只剩下12天」。

18日一早，陳菊先到行政院會表達市民訴求，晚上趕回高雄，帶領所有局處首長在15號碼頭（現鯨魚堤岸位置）靜坐抗議，也有不少藝文團體和數百名民眾到場聲援，媒體也大幅報導。

眼見事情鬧大，馬政府可能怕「打壓高雄」的輿論反彈，在市府與行政院多次溝通折衝後，2009年中央更改原規劃，需加入海洋文化推廣與展示規劃功能，並異動興建地點至高雄港11至15號碼頭後才得以核定，但整體時間已空轉兩年多。

2021年，高流硬體終於全區落成，並串連駁二、棧庫半島的腹地，藉由跨百光年、國慶煙火、台灣燈會等機會，讓高雄新城市意象展現在全國民眾面前，高流的影像曝光度遠高於北流，良好的立地與港灣優勢功不可沒，若是如黃昭順主張改到都會公園，匯聚人流與展現城市特色能力將大打折扣。

李雨蓁表示，陳菊擔任高雄市長11年多，其中8年中央是國民黨執政，但在她任內仍啟動流行音樂中心與亞洲新灣區建設，收回駁二自營的有聲有色，並在任期最後成功讓港市合作，開發港區土地如棧庫群，在台灣燈會順利舉辦同時，該給前人努力一些肯定！

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