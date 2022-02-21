民眾黨雙姝諷陳菊身材惹議 林俊憲分析外界憤怒原因

黃瀞瑩（左）、楊寶楨（右）近日以「大菊為重」等言暗諷監察院長陳菊惹議。（資料照，本報合成）

2022/02/21 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、發言人楊寶楨以「大菊為重」等言暗諷監察院長陳菊惹議。對此，民進黨立委林俊憲直言，今天這件事情之所以讓這麼多人憤怒，是因為這2人不明白被她們濫用的言論自由，正是她們辱罵的前輩爭取來的。

林俊憲今（21日）晚透過臉書發文表示，民眾黨兩位議員參選人以「大菊為重」等言語嘲諷監察院長陳菊，引起輿論撻伐，「或許是因為這兩位參選人不知道被她們濫用的言論自由，正是她們辱罵的前輩爭取來的。能夠毫無顧忌的辱罵菊姐，恰好正是在幫這些前輩證明他們的偉大之處。」

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林俊憲指出，對現在的台灣而言，「自由」宛如空氣一般，既自然又不可或缺，「但其實不到五十年前，這並非理所當然，而是民主前輩們一次次用汗水、用血淚去衝撞當權者所爭取來的，畢竟人人都能大聲說話而無須畏懼的社會，才有向前的動力。」

林俊憲認為，「比起追究兩位參選人為了自己的聲量說出不當言論，我覺得更值得大家思考的是她們可以毫不在乎地說出這些話，為什麼？沒有絲毫顧慮，這樣的環境不正是當年的前輩們賭上一切達成的嗎？陳菊院長這些年來受到了許多莫須有的批評，但她從來沒有惡言相向回擊，或許正是想保護這得來不易的自由，但我們身為後輩，能做的就是確保自由不被濫用而走偏，因此一定要站出來捍衛它。」

他說：「對於這兩位候選人，我想也不必逼她們道歉，畢竟只有自己體悟到了道理才有意義。只希望她們在往後的參政之路上能夠藉著參與而思考，為何今天會有這麼多人憤怒？不是因為政治立場，而是要守護妳們說這些話背後所依靠的自由。」

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