民眾黨2女嘲諷陳菊 柯文哲前攝影官怒了：把大家當4％腦！

黃瀞瑩（圖左）、楊寶楨（圖右）一搭一唱，以「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」嘲諷監察院長陳菊，引發外界砲轟。（資料照，本報合成）

2022/02/21 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩與同黨發言人楊寶楨，以「大菊為重」等言暗諷監察院長陳菊，引發外界批評，但兩人嚴正抗議稱是扭曲事實、亂帶風向。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲的前攝影官「金牌霖」潘俊霖發出多篇文章砲轟黃、楊兩人，「一搭一唱的嘲諷還死不認錯，把大家當成4%腦真的讓我怒了」。

針對黃瀞瑩與楊寶楨的嘲諷言論，潘俊霖在臉書批評，「陳菊在你們這個年紀的時候為了台灣的民主被關進黑牢，你們有什麼資格去嘲諷民主前輩！」他還貼出報導指出，2017年台北市舉辦世大運前，國民黨等著要看柯文哲的笑話，「回家問問你們黨主席是不是民進黨出手幫忙，柯文哲有沒有到高雄希望花媽用高雄世運經驗協助台北市，陳菊更派出蘇麗瓊祕書長來協助台北市」。

請繼續往下閱讀...

潘俊霖更在留言處不滿地說，「我都快可以出書了，不要逼我一直出手打臉你們」、「超越極限讓我破了不發文批評前同事的戒律」。潘俊霖也轉貼前高雄市行政暨國際處長陳瓊華比較黃瀞瑩與陳菊的文章，在留言處痛批黃瀞瑩與楊寶楨「這次這樣一搭一唱的嘲諷還死不認錯，把大家當成4%腦，真的讓我怒了，讓我破除了實習生外不發文批評前同事的界線」。

潘俊霖還暗諷民眾黨，「蹭聲量的最高境界就是無恥，2022網路聲量已經衝出來了。客群不同，你們罵的，你們不要的，你們覺得會傷害台灣的，我就是故意做，我只想要那些站在台灣反對面的票」、「習維尼在台友人面試候選人真的不意外」。

潘俊霖發文砲轟黃、楊兩人，「一搭一唱的嘲諷還死不認錯，把大家當成4%腦，真的讓我怒了」。（圖取自潘俊霖臉書）

潘俊霖在留言處不滿地說，「我都快可以出書了，不要逼我一直出手打臉你們」。（圖取自潘俊霖臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法