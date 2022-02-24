烏克蘭進入全國緊急狀態 外交部再度呼籲僑民離境

美國媒體報導，拜登政府已通知烏克蘭總統，情報評估俄羅斯將在48小時內對烏克蘭進行全面入侵。圖為俄羅斯軍隊在白俄羅斯進行戰備整備。（法新社資料照）

2022/02/24 08:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國情報評估示警，俄羅斯將在48小時內對烏克蘭進行全面入侵，同時烏克蘭已自2月24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態。目前烏克蘭全境有33名國人，外交部今表示，為免軍事動員影響交通運輸，外交部再度籲請所有仍留在烏克蘭的國人應儘速規劃離境或至少前往西部避險。

外交部今天上午說明，根據駐俄羅斯代表處最新回報，我國旅居烏克蘭的國人已有6人離開烏克蘭境內，另有5人前往烏克蘭西部利維夫市（Lviv），目前仍留在首都基輔、烏國北部及烏國南部者另有28人，加總留在烏克蘭全國境內者共有33名國人。

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外交部說，在駐處持續聯繫所有在烏克蘭的國人，多次關心並提供建議下，約10位國人願意考慮於近期內離開烏克蘭。外交部視國人安全為第一要務，因此將持續和駐處與在烏僑民及留學生保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。

另有關烏克蘭籍未婚妻申請來台依親簽證一事，外交部說明，烏籍配偶申請來台依親簽證必須先經面談程序，以維護國境安全，並確保婚姻當事人在台灣的權利義務關係；但是國人與烏克蘭籍交往對象若還未完成當地結婚程序，依我國涉外民事法律適用法，雙方尚不具婚姻關係，因此無法適用指揮中心外配入境相關規定。為因應局勢變化，外交部說，已與部分當事人取得聯繫，將持續關心國人的需求，並視個案需求及當地狀況，研議具體方案協助。

另針對烏克蘭當前情勢，有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的我國駐外館處暫時兼理。

外交部再度籲請所有仍留在烏克蘭的國人應儘速優先規劃離境避險，或至少先前往烏國西部地區，遠離可能爆發軍事衝突的區域。在烏克蘭的國人可利用領務局出國登錄服務，透過領務局LINE官方帳號（ID: @boca.tw）登錄自身聯絡方式、在烏克蘭的行程及在台灣緊急聯絡人等資訊，以利駐處聯繫、提供協助。

國人在烏克蘭期間，如果遭遇急難需要協助，請撥打緊急電話+7-969-008-6111與兼轄烏國事務的駐俄羅斯代表處聯繫；或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。

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