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    中國官媒《新華社》稱布林肯反台獨 AIT：美國對台政策不變

    中國官媒《新華社》報導指稱，美國國務卿布林肯（見圖）「反台獨」。美國在台協會（AIT）今天聲明重申，美國對台政策不變。（圖取自AIT臉書、路透；本報合成）

    中國官媒《新華社》報導指稱，美國國務卿布林肯（見圖）「反台獨」。美國在台協會（AIT）今天聲明重申，美國對台政策不變。（圖取自AIT臉書、路透；本報合成）

    2022/02/23 19:31

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中國官媒《新華社》報導指稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前與中國外長王毅通話時表示「反台獨」；但美國國務院公布的通話摘要中沒有相關內容。美國在台協會（AIT）今天聲明重申，美國對台政策不變，對台灣的支持「堅若磐石」，且致力於台海和平穩定。

    烏東情勢升級後，美國國務卿布林肯21日與中國國務委員暨外交部長王毅通話。兩人通話後，美國國務院發布簡短摘要，兩人談論北韓議題及烏克蘭局勢，「布林肯強調需要維護烏克蘭主權和領土的完整。」

    然而《新華社》事後報導指稱，布林肯在通話中提及，美國不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、「反對台獨」、無意與中方衝突對抗。

    AIT今天以發言人名義發布聲明，重申美國對台政策不變，「我們對台灣的支持堅若磐石，且致力於台灣海峽的和平與穩定」。

    AIT強調，美方遵循以《台灣關係法》、美中三個聯合公報以及對台六項保證為依據的一中政策。「我們堅持《台灣關係法》下的各項承諾，持續支持台灣的自我防衛、反對任何單方面改變現狀的作為。我們強烈要求北京停止對台灣軍事、外交以及經濟施壓。美國近期發布的印太戰略闡述了自由和開放，及提升韌性、繁榮、安全和相互連結的願景。美國承諾與盟友及夥伴長期合作，共同實現印太願景。」

    美國在台協會（AIT）今聲明重申，美國對台政策不變，對台灣的支持「堅若磐石」且致力於台海和平穩定。 （圖取自AIT臉書）

    美國在台協會（AIT）今聲明重申，美國對台政策不變，對台灣的支持「堅若磐石」且致力於台海和平穩定。 （圖取自AIT臉書）

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