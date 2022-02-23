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    「俄行徑已明確顯示拒絕外交」 布林肯取消與俄外長會談

    美國國務卿布林肯表示，他已取消和俄羅斯外長拉夫羅夫會面。（路透）

    美國國務卿布林肯表示，他已取消和俄羅斯外長拉夫羅夫會面。（路透）

    2022/02/23 07:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國認定俄羅斯已開始入侵烏克蘭，總統拜登宣布對俄羅斯祭出首波制裁，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他已取消和俄羅斯外長拉夫羅夫會面，因為俄羅斯的行徑已明確表示「拒絕外交」。

    綜合外媒報導，布林肯22日在和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）一同舉行的聯合記者會中宣布取消和拉夫羅夫會面。布林肯表示，上週他同意在2月24日與拉夫羅夫在日內瓦會面，討論兩國對歐洲安全的擔憂，但當時的前提是俄羅斯沒有入侵烏克蘭。

    布林肯指出，現在大家可以看到，俄羅斯的「入侵」已經開始，且俄羅斯的行徑已明確顯示他們完全拒絕外交，那麼此時繼續推動美俄外長會面並沒有意義。

    布林肯說，他和盟友及合作夥伴針對取消會面進行協商，大家都同意此事，他已在22日致函拉夫羅夫，通知他這項決定。此次布林肯取消會面，象徵拜登政府已不再認為俄羅斯有認真看待外交協商。

    而除了布林肯，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）也宣布取消週五（25日）與拉夫羅夫的會面。

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