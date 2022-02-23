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    首頁　>　政治

    尊重各國主權？與烏克蘭比較 中國外交部忙稱：台灣不同

    中國外交部發言人華春瑩說，台灣不是烏克蘭，是中國領土不可分割的一部份。有人將烏克蘭、台灣相比，希望國際社會持續向台灣提供武器，她要奉勸這些人，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判。（路透）

    中國外交部發言人華春瑩說，台灣不是烏克蘭，是中國領土不可分割的一部份。有人將烏克蘭、台灣相比，希望國際社會持續向台灣提供武器，她要奉勸這些人，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判。（路透）

    2022/02/23 19:01

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭、俄羅斯情勢緊張，中國外交部長王毅日前在慕尼黑安全會議上說，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重維護，烏克蘭也不例外，卻讓網友質疑「那台灣的主權呢？」對此，中國外交部發言人華春瑩說，台灣不是烏克蘭，是中國領土不可分割的一部份。她還說，有人將烏克蘭、台灣相比，希望國際社會持續向台灣提供武器，她要奉勸這些人，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判。

    今天的中國外交部例行記者會中，有媒體向華春瑩提問，有台灣官員將烏克蘭問題相比台灣問題，希望國際社會持續提供台灣武器，使中國不敢武力侵犯；另外，還有人說不要讓今日烏克蘭成為明日台灣等。

    對此，華春瑩立刻回應，台灣人以烏克蘭問題來「蹭熱點」和「碰瓷」是不明智的行為。她說，台灣不是烏克蘭，而是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。

    記者會中，華春瑩還花了大把時間，談到台灣和中國的歷史，提到「上海公報」、「八一七公報」等，她還說，她想藉由這次機會向大家科普一下台美交往的一些歷史事實，看看美方到底是不是信守了承諾，最後她說，「想奉勸有些人，包括台灣島內的一些人士，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判」。

    王毅日前在慕尼黑安全會議上說，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重維護，中國外交部另一名發言人汪文斌昨天被《紐約時報》記者提問烏克蘭議題與台灣問題「是否有相似之處」時，並未正面回應，也僅制式化回答「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

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