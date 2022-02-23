邱建富明辦彰化縣政願景發表會 魏明谷卻提「王力宏」

今年底縣長選舉，民進黨彰化縣提名人選尚未出爐，縣黨部主委邱建富動作頻頻，明天將在彰化市扇形車庫舉辦縣政願景說明會。（邱建富提供）

2022/02/23 16:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年年底縣長選舉，國民黨籍彰化縣長王惠美尋求連任，民進黨列為非執政縣，全代會授權總統蔡英文徵召提名，人選尚未出爐，彰化縣黨部主委邱建富繼日前前往台北召開記者會後，明（24）日將在彰化扇形車庫舉辦「豐富彰化」縣政願景發表會，前縣長魏明谷則指出，縣長人選不能只看民調，人格、品性更重要，單看民調，「萬一出現如王力宏桃色風暴，就不用選了。」

邱建富強調，說明會是爭取提名，並非宣布參選記者會，他希望透過縣政願景的規劃，以及對縣長王惠美爭取彰化升格計畫書內容提出質疑，藉此向外界說明「我已準備好了！」他從政多年不會做出惹人話柄的不明智之舉。

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據了解，民進黨正國會核心成員、前交通部長林佳龍，最近南下彰化縣員林市，與同屬正國會陣線的立委黃秀芳、陳秀寳及多位縣議員和支持者聚餐討論年底選舉事務，會中，就縣長提名人選討論最為熱烈，林佳龍提出，要打破外界傳聞邱建富與魏明谷不合，造成支持者各擁其主，地方分裂，讓雙方透過民調參選的機制，再就民調結果請前縣長翁金珠出面協調，民調高者出線，不失為破解雙方不合的方法。

與會多位議員質疑，縣長提名人選不是地方說了算，萬一，地方協調人選都不是總統蔡英文的口袋名單，結果不就白忙一場，萬萬不可！更有多位支持者憂心，急著決定人選給人「逼宮」想像空間，不宜貿然運作。

對於邱建富召開縣政願景說明會，以及正國會員林餐敘討論縣長提名人選，前縣長魏明谷指出，黨提名人選不是他和邱建富有能力可決定，中央早已表明彰化縣不辦登記也沒有初選，由全代會授權總統徵召提名，提名權在總統身上，要尊重總統職權，目前六都提名人選都還沒出爐，彰化縣何必急，民調起起伏伏，縣長人選不能只看民調，人格、品性更重要，單看民調，「萬一出現如王力宏桃色風暴，就不用選了。」

魏明谷強調，總統有提名權，要扛選舉成敗，承擔所有的責任，民進黨習慣聯合造勢，把資源發揮到最大化，彰化縣選情牽動鄰近縣市長選舉，他相信，總統有其高度和格局，會提出最優秀最有可能勝選的人選，黨提名人選他會全力支持，若他獲黨提名，他會全力以赴，為民進黨出征再戰。

前彰化縣長魏明谷活躍個人臉書，臉書中有他對縣政建設的看法和批評，更有他想披綠袍再戰縣長的企圖心和績航力。（魏明谷提供）

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