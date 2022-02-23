中國國台辦嗆龐皮歐將訪台「鬧劇一場」 綠委：不要逢台必反

中國國台辦發言人馬曉光今日嗆聲，「龐皮歐是什麼人，想必大家都清楚。民進黨當局與『反華政客』沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀獨造勢，不過是鬧劇一場」。（翻攝直播）

2022/02/23 12:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國川普總統任內大力挺台的國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將於3月2日訪問台灣，並將晉見蔡英文總統，表達對台灣的支持。中國國台辦發言人馬曉光今日大嗆，「龐皮歐是什麼人，想必大家都清楚。民進黨當局與『反華政客』沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀獨造勢，不過是鬧劇一場」。對此，民進黨立委反批，龐皮歐很有可能是未來美國總統，國台辦不要逢台必反，任何國際友人支持台灣都要出來反對。

馬曉光聲稱，龐皮奧「竄訪」台灣不過是鬧劇一場！當前台海形勢持續緊張動盪，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美方一些人不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打「台灣牌」，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。

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馬曉光嗆聲，無論民進黨當局與外國勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的鐵的事實，也阻擋不了國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢。

民進黨立委賴瑞隆表示，龐皮歐擔任過美國國務卿，非常具有份量，極被看好是角逐美國總統的人選，很有可能成為美國總統，台灣與龐皮歐多互動，龐皮歐來台灣參訪了解台灣的自由民主及經濟狀況，絕對是好事，台灣人民也都非常歡迎，歡迎全世界認同台灣的朋友來訪。

賴瑞隆批評，龐皮歐來台是台灣人民所期待的，中國真的不要逢台必反，看到台灣與世界各國友好就要反對，不斷打壓台灣，對兩岸關係沒有幫助，只會讓台灣民眾對中國的印象越來越差。中國看到台灣往好的方向走，就要出來罵一下，這種行徑得不到世界尊重，這種威權霸道的政權，只會讓台灣人民反感。

民進黨立委王美惠表示，龐皮歐訪台是因為台灣是自由、民主國家，蔡總統的執政成績在全球有口皆碑，龐皮歐來台將讓全世界更看見台灣，讓世界更清楚台灣不是中國一部分，國台辦不要。

「從未不會稱讚，逢台必反！」王美惠痛批，反正不管誰來台灣，中國都會有意見，到底關你什麼事。每次只要其他國家政要及友人訪台，不管是誰，中國都要罵一頓，這算什麼大國，「雞腸鳥肚」心胸如此狹隘，只會讓台灣人更討厭中共。

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