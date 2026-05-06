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    首頁 > 生活

    單身沒小孩！「台版張凌赫」雙胞胎弟現身 網喊：媽媽上輩子拯救地球

    2026/05/06 14:27 即時新聞／綜合報導
    「台版張凌赫」阿B（左）近日暴紅，同卵雙胞胎兄弟阿班（右）也引發關注。（Threads圖片合成）

    「台版張凌赫」阿B（左）近日暴紅，同卵雙胞胎兄弟阿班（右）也引發關注。（Threads圖片合成）

    「台版張凌赫」阿B暴紅，但已婚有女兒，讓不少女生扼腕。阿B的同卵雙胞胎兄弟「阿班」5日在Threads發文替哥嫂說話，帥氣外表立刻引發關注，讓網友紛紛驚呼，「媽媽上輩子拯救地球了嗎」。

    阿班5日在Threads發文表示，想了想還是決定說明一下自己「單身、未婚、沒小孩 」。「台版張凌赫」阿B是親哥哥，兩人是同卵雙胞胎。

    阿班說，此前之所以沒有現身，是不想打擾屬於哥嫂的時刻。他強調，阿B是認真顧家的大哥，嫂嫂也是溫暖體貼的家人，二人互相扶持、默默耕耘走到現在，這次能被大家注意到，自己由衷替他們感到開心與光榮。

    阿班補充，這是屬於阿B和嫂嫂的光芒，所以選擇默默給予掌聲。但由於網路上不斷的誤會甚至攻擊，所以站出來發個聲明，「抱歉佔用大家寶貴的時間」。

    長相不輸哥哥的阿班身高184公分，單身沒小孩，立刻引發網友熱烈討論，「一個帥就算了，還是雙胞胎，媽媽上輩子拯救地球了嗎」、「台版張凌赫還有一個單著，太好了」、「特地確認了一下不是本人出來開玩笑」、「不得不服你們家，這麼帥還一次兩個」。

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