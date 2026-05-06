愛爾麗診所涉裝針孔風波 檢警拘提總裁常如山

愛爾麗總裁常如山今日被檢警拘提至地檢署。（記者王定傳攝）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店日前遭女客戶指控，店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，新北地檢署週一指揮警方發動第一波搜索查扣監視器主機及相關線材，今日啟動第二波行動除搜索新北4家分店外，據了解，檢警今日也以涉妨害秘密、妨害性隱私罪嫌被告身分，拘提愛爾麗總裁常如山，常下午2時許步入地檢署面對媒體詢問，面帶微笑，但不發一語。

本案起因於，1名30歲的女性顧客5月1日前往愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程時，發現店內疑似裝有煙霧偵測器針孔攝影機，嚇得趕緊穿上衣服，除了對偷拍器材錄影存證外，也向新北市警察局海山分局報案，並在社群發文說明過程及相關照片提醒大家小心。

請繼續往下閱讀...

新北警方獲報後，認為店內人員反應與單一安裝針孔偷拍的案件大不相同，憂心同醫美集團位於新北市內的其他分店，也可能出現相同狀況，因此報請新北地檢署指揮偵辦。

檢察官週一指揮警方發動搜索，並拘提55歲謝姓設備商到案說明，事後請回，持續釐清安裝者及電磁訊號等影像去向，今日發動第二波行動，除搜索4家分店，還約談常如山、總經理劉貞華、常的張姓特助、謝姓設備商共4名被告，並以證人身分約談4名店長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法