柯P允獨派團體 馬英九出席二二八75週年紀念會不上台致詞

台北市長柯文哲拜訪獨派團體台灣國家聯盟總召吳樹民、副總召魏瑞明等人，溝通北市府二二八事件75週年當天將舉辦紀念活動。（圖為魏瑞明提供）

2022/02/23 11:46

〔記者李欣芳／台北報導〕今年是二二八事件75週年，台北市政府228當天下午2時將在二二八和平公園二二八紀念碑前廣場舉行「台北市二二八事件75週年紀念會」，邀請前總統馬英九等人參加這項活動，為此台北市長柯文哲昨專程拜訪作為協辦單位的獨派團體台灣國家聯盟總召吳樹民、副總召魏瑞明等人。

魏瑞明今天上午接受本報訪問表示，他昨天當面向柯文哲表示，歡迎所有要來紀念二二八事件的各界人士，來者是客，他不反對北市府邀馬英九參與這項紀念活動，但他明確表示，不同意馬英九上台致詞，因為馬曾是國民黨政權的代表，二二八受難者家屬不喜歡看到他！魏瑞明說，柯文哲則急忙表示「馬英九不會上台講話！」

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魏瑞明說，他警告不准容許「馬英九致詞」，否則會場大亂或發生一些麻煩，概由市政府負責，柯文哲與市府官員均表示一定遵守諾言。

二二八事件紀念基金會執行長楊振隆則在臉書貼出柯文哲造訪台灣國家聯盟與吳樹民等人合影的照片說：「這是怎樣？！又來吃獨派的豆腐？去年不是演過了，今年有換戲碼？只是同框而已……」

對於楊振隆暗批柯文哲吃「獨派的豆腐」，魏瑞明說，不會有被吃豆腐的問題，因為「我們有我們的原則與堅持」，例如他就堅持馬英九不能上台致詞。

二二八事件75週年的中樞紀念活動將移師基隆舉行，魏瑞明表示，由於中樞紀念活動今年將在基隆舉行，台灣國家聯盟往年都會在二二八和平公園舉辦紀念活動，今年在台北二二八紀念館的聯繫下，台北市二二八事件75週年紀念會，台灣國家聯盟將作為協辦單位，當天合唱團的表演就是他們負責邀請的，他們昨天已向柯文哲確認，台北市政府是主辦方。

魏瑞明說，這項紀念活動，當天將由柯文哲、吳樹民等人致詞，並在二二八紀念碑前獻花，馬英九則僅出席不致詞。

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