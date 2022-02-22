MH-60R反潛直升機採購傳生變 台美至今未簽發LOR邀價書

總價達到台幣340億丶數量為12架的MH-60R反潛直升機採購案傳出生變，台美至今未簽發LOR邀價書。圖為美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）

2022/02/22 11:22

〔記者羅添斌／台北報導〕總價達到台幣340億丶數量為12架的MH-60R反潛直升機採購案傳出生變，長期觀察台美軍事關係的軍事專家梅復興今早受訪指出，拜登政府近幾月來採取一些動作，以推動構建「非對稱戰力」為藉口，列出美國國防部認為台灣應優先構建的非對稱戰力項目，相對限制台灣向美申購武器裝備。

他說，海軍MH-60R反潛直升機採購案不在美方的「非對稱戰力」優先項目之內，首當其衝，其他軍種需求也可能受到影響。

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梅復興進一步指出，在去年11月舉行的美台國防政策會議，美方就以「不符合非對稱戰力原則」，反對台灣投資MH-60R等載台性質的武器系統採購案，我方出席該會的高層官員也沒有提出異議。由於我方國安高層與國防部部分官員也對此案多有保留，從去年12月迄今，即便立法院已正式通過該案預算，但是海軍仍始終無法簽發LOR邀價書。

據指出，海軍採購MH-60R反潛直升機的數量可能達到12架，包括地獄火飛彈丶輕型反潛魚雷等武器系統在內，總經費則是上看台幣340億元。MH-60R反潛直升機購案的年度預算編列在111年度國防部預算書內，並已獲得立院審議通過。

我國海軍現役的S-70C（M）反潛直升機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日有10架新機交給海軍使用，當初軍方內部用的購案代案即為「神鷹計畫」，而第二批採購案名為「神鷹二號計畫」，並在2000年起交機11架。

由於1990年交機的第一批S-70C（M）反潛直升機機齡已逾30年，軍方因此從2014年起爭取採購新型反潛直升機案，以汰換較舊型的反潛直升機，在已獲審議通過的111年度（2022年）國防部公開預算書中，在海軍公開預算部分，已明確列出9項辦理「神鷹三號計畫」所需人事費丶業務費丶設備及投資費用等項目，代表台美有關MH-60R海鷹直升機採購案，已在進行當中。

國防部111年度公開預算書中，明確列出9項辦理「神鷹三號計畫」所需人事費丶業務費丶設備及投資費用等項目，「神鷹三號計畫」就是MH-60R反潛直升機採購案的代稱。（翻攝自國防部111年度公開預算書）

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