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    早想選！陳佩琪：柯文哲卸任市長後就積極準備選總統！

    陳佩琪透露柯文哲卸任台北市長後，會積極準備選總統。（資料照，記者鄭名翔攝）

    陳佩琪透露柯文哲卸任台北市長後，會積極準備選總統。（資料照，記者鄭名翔攝）

    2022/02/20 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣直轄市長及縣市長選舉將於今年11月26日登場，選總統呼聲高的台北市長柯文哲屆時也將卸任。對於外界猜想柯文哲下一步動向，市長夫人陳佩琪今天（20日）直言，「他卸下市長職務後，當然是積極準備選總統啊，那不然呢？」

    陳佩琪今天下午透過臉書發文表示，自己對生活要求不高，沒什麼期待，自然也不會有所失落，「先生從政前我就是這樣，從小在鄉下長大， 對生活要求不多， 他要選總統 ，我態度一樣，隨興就好 ！」

    她說，這幾天看到新聞和政論節目都在熱議「2024年將柯文哲送進總統府」的話題，「不曉得為什麼會被如此熱烈討論， 先生已經說過好幾次了，他是直接準備，不選才是新聞，黨的自家黨員當然支持，老婆自當也不例外。」

    陳佩琪透露，其實2020總統大選前，柯文哲曾打電話問她登記參選一事，當時她對老公說「你自己決定就好，決定了，我就支持」，「後來他放棄登記，理由是市政八年才有可能完成階段任務，那時才剛二次當選不久，不想棄市民而去。」

    最後她直言，「今年底他卸下市長職務後， 當然是積極準備選總統啊，那不然呢？！參選是人民的權利，選的上選不上是另一回事...人生苦短，想做什麼，去做就是了，短短幾十載，能活得快樂， 過的精彩，做自己想做的事，此生就已滿足！」

    柯文哲在燈會活動上與老婆陳佩琪自拍。（翻攝自陳佩琪臉書）

    柯文哲在燈會活動上與老婆陳佩琪自拍。（翻攝自陳佩琪臉書）

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