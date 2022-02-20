老是「被中國打壓」？ 我駐立陶宛大使曝逆轉勝關鍵！

我國在立陶宛設立「台灣代表處」，引發中共強烈反彈。我駐立代表黃鈞耀（左3）近日接受義媒專訪，呼籲民主國家團結對抗威權。（外交部提供）

2022/02/20 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕波羅的海國家立陶宛近期因挺台屢遭中共外交打壓。對此，我國駐立國代表黃鈞耀近日接受義大利媒體專訪時表示，台灣對於「被中國打壓」這種事相當有經驗，政府堅持不向中共低頭，以民主認同訴求國際支持，成功逆轉台灣在國際間原本遭孤立的窘境；台灣將與立國站在一起，同時也呼籲民主國家團結對抗威權國家。

義媒《頁報》（Il Foglio） 14日刊出我國駐立國代表黃鈞耀的專訪，談及在立國首都維爾紐斯（Vilnius）設立「台灣代表處」一事。黃鈞耀表示：「這是台灣過去二十年來在歐盟國家開設的第一個台灣代表處，也是第一個直呼台灣的代表處。這幾個月以來，駐立陶宛台灣代表處的設立一直是歐洲和中國之間衝突的原因之一，中國持續對立國施壓，要求把台灣代表處改名為台北代表處。」

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面對立國因挺台遭中共打壓、台灣因兩岸敏感關係一度遭國際排擠、俄烏危機恐連帶影響台海局勢等等，黃鈞耀指出，綜觀歷史，這些威權國家雖然彼此目標不同，但總是會互相幫助，因此民主國家應該也團結起來，對抗威權體制國家。他還說中俄間的合作就像「黑箱」，僅能得知它的控制範圍和影響層面，但難以掌握內部運作機制。

此外，黃鈞耀也痛斥中國對立國的外交打壓和經濟報復是非法的，北京政府老早以前就愛用經濟孤立手段懲罰不願就範的國家，台灣更是熟悉中共那一套做法。不過近年台灣慢慢開始扭轉局勢，尤其是蔡英文上任總統後，政府持續以民主認同訴求國際支持，加上台灣在防疫方面的優異表現，讓其他國家慢慢看見台灣，逆轉台灣孤立的窘境，積極尋求民主國家結盟。

黃鈞耀強調，台灣會與立國站在一起，希望立國能夠堅持捍衛民主，不向威權低頭，包括歐盟在內等民主國家加強對立支持力道，相信逆轉勝的機會終將到來。

針對立國內部對中國的立場，《頁報》引述立國官媒《立陶宛公共廣播公司》（Lrt）記者巴席奈提（Ieva Balsiunaité）的話指出，該國歷史課本過去一直將俄羅斯視為頭號敵人，但今天新的敵人已經出現，那就是中國；立國外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomenas）也表示，他們並非突然改變對中政策，早在2019年該國聲援香港反送中運動時，遭中國駐立陶宛大使抨擊，甚至有人來鬧場，引發立國社會對中共強烈反感。

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