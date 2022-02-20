彰化第一選區議員初選4綠營新人拚顏值、學歷 各有派系奧援

辜皇譯是前縣長翁金珠縣長室秘書，在彰化市街頭看板直接用湧言會核心成員立委王定宇拜託與懇請，是湧言會海派全力奧援從政的新人。（記者張聰秋攝）

2022/02/20 15:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年年底縣議員改選，民進黨栽培新人，鼓勵年輕人返鄉參政，彰化縣首善之區的第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉），不乏是高學歷、高顏值的年輕新選將投入黨內初選，4位新人各立山頭，各有不同派系支持與奧援，誰能在4月初選勝出，牽動民進黨派系在彰化勢力的消長，值得觀察。

彰化縣第一選區13席縣議員，民進黨占2席李成濟和莊陞漢，2人尋求連任，老面孔表態再戰已有4人，各是前市代楊富鈞、前市代葉孟家、身兼彰化縣芬園同濟會會長的前台聯立委黃文玲服務處執行長葉繼元、前縣議員林維浩，還有4位新秀加入戰局，老將新秀已有10人，人數大爆炸，競爭激烈可期。

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1名不願具名的資深民進黨員指出，彰化縣第一選區縣議員席次最多，向來是各黨派搶破頭的一級戰區，浮出檯面要加入戰局老將新秀超過10人，新人有英系人馬，也有正國會和新潮流系，更有海派等各派系推薦人選，為求獲得提名，搶到參選機會，新人努力拚空戰與陸戰，中央派系靈魂人物鴨子划水積極運作，地方和中央都動起來，正面對決求勝出。

新人中不乏俊男美女，街頭看板的大頭照不輸明星宣傳照，讓人看一眼就留下深刻印象。他們各是前縣長翁金珠時代縣長室秘書的立委王定宇辦公室執行長辜皇譯、父親是地方人稱「老李」（台語）的前彰化市公所專員許雅琳、爸媽是牙醫診所開業醫師的前彰化市公所專員黃柏瑜、台大國家發展研究所碩士生楊子賢。

4人去年提早部署戰術，辜皇譯打出「彰化綠色本土戰將」，擁有湧言會、海派當後盾，楊子賢做過總統蔡英文彰化縣競選總部青年部主任、民進黨中央黨部青年部督導幹部，是新潮流系全力栽培的新人。英國劍橋大學碩士畢業的黃柏瑜，國外學成歸國，做過立委國會助理、吳怡農立委競選團隊幹部，醫師林靜儀選上中二選區立委補選，黃柏瑜的街頭看板和臉書貼文出現與林靜儀同框的畫面。而許雅琳的父親與藍綠政治人物都頗有交情，地方勢力與實力不容覬覦。

父親與綠藍政治人物都頗有交情的前市公所專員許雅琳，打出「女力報到」競選標語，搶進民進黨彰化縣議員第一選區縣議員黨內初選。（記者張聰秋攝）

爸媽都是牙醫師的前彰化市公所專員黃柏瑜，長相俊秀，最高學歷是英國劍橋大學碩士，打出「再別康橋凱旋彰化」口號，爭取民進黨黨內初選求勝。（擷圖自黃柏瑜臉書）

爸爸是正德高中老師退休、媽媽開早餐店的楊子賢，懷抱政治熱情，投入民進黨彰化縣議員黨內初選。（擷圖自楊子賢臉書）

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