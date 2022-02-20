林婕麗「同舟」重回國民黨 深耕地方重返議員選戰

積極投入年底台北市中山、大同區議員選舉的黨員林婕麗今於臉書上PO出黨證，表示在歷經百般曲折後，終於重返國民黨。（翻攝林婕麗臉書）

2022/02/20 15:06

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨主席朱立倫於去年底推出「同舟計畫」，號召黨員回娘家；積極投入年底台北市中山、大同區議員選舉的黨員林婕麗今於臉書上PO出黨證，表示在歷經百般曲折後，終於重返國民黨，並宣告未來將協助黨深耕地方、取得民眾認同，持續服務選民、讓人民有感。

國民黨「同舟計畫」包括因違反黨紀而被開除黨籍的黨員都可依照「中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，於去年11月17日到今年2月17日期間，申請恢復黨籍；林婕麗日前不滿表示，早於去年11月底就申請恢復黨籍，但卻被北市黨部「卡著」不放行，經歷近3個月波折，林婕麗PO出黨證，表示「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香！」開心重返國民黨。

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林婕麗指出，朱立倫上任黨主席後推出推出「同舟計畫」，廣邀昔日戰友回鍋，凝聚藍營戰力，自己得知消息後即於去年11月申請入黨，等候3個月卻無消無息，但自己內心毫無動搖，最後在許多前輩、貴人鼎力相助下，終於排除萬難、順利成為國民黨一份子。

林婕麗表示，過去同舟計畫一路上的風風雨雨都不再回首，要將目光放遠未來，眼下最重要的是如何幫助國民黨深耕地方、取得民眾認同，自己過去持續服務選民，如今既然重返政治舞台，必會花更多心力投入、讓人民有感。

林婕麗強調，重返國民黨雖只是自己的一小步，但希望能幫助黨往前邁一大步，也感謝國民黨有海納百川氣概，願能再次強大。

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