否認曾指控侯友宜是戰犯 趙少康：民進黨及側翼見縫插針、挑撥

資深媒體人趙少康。（資料照）

2021/12/22 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投議案開票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷建皆未能過關。「戰鬥藍」領袖趙少康找敗選原因，被外界解讀控指新北市長侯友宜為「戰犯」，引發國民黨內部關係緊張，趙少康昨（21日）特別澄清，「從來沒指控侯友宜市長是戰犯」，不過，仍有許多網友不買單他的說法。

趙少康發文把「戰犯」的說法指向「民進黨和側翼忙著替國民黨找戰犯，到處見縫插針、極盡挑撥」，他從來沒指控侯友宜市長是戰犯。

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趙少康還解釋，侯友宜是戰犯的說法，「是Yahoo工作人員整理文字稿時，出現錯誤，讓外界有作文章的空間」，他已要求文章立刻更正，Yahoo也發澄清稿說明。

趙少康還是把一部分矛頭指向侯友宜，認為侯在投票前的千字文，讓藍軍士氣受到挫折，他是「反映基層的意見」，也能體諒侯的立場為難，但在侯表示自己會去投票時，就已肯定。

不過，《PTT》上關於「找戰犯」的討論仍未歇，許多網友紛紛表示：「可是你一直在罵侯啊」、「我沒罵人，我只是在譴責不表態的人」、「八卦列車剛開，車長又跳車了」、「有點凹」、「原來是工作人員整理文字稿錯誤」、「工作人員下次要注意」、「希望下屆總統就由趙少康出來選」

新北市長侯友宜。（資料照）

趙少康昨（21）日透過臉書澄清，從來沒指控侯友宜市長是戰犯。（圖擷取自趙少康臉書）

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