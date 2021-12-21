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    突襲！總預算案逕付二讀 柯建銘：不能被毫無理性的國民黨卡死

    民進黨立院黨團總召柯建銘21日於立法院媒體堵訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨立院黨團總召柯建銘21日於立法院媒體堵訪。（記者塗建榮攝）

    2021/12/21 12:19

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團先前指控政府對於公投行政不中立，不但拒審明年度總預算、也拒絕協商，導致至今仍有多個部會的預算完全未審。民進黨團今於立院院會中展開突襲，將總預算案抽出逕付二讀；總團總召柯建銘表示，國民黨毫無理性的極端行為，我們可以不自力救濟嗎？這裡面有軍公教加薪、育兒津貼等案子，身為國會多數黨，我們有責任主導議程安排和法案處理，否則就被卡死了。

    柯建銘指出，總預算案抽出逕付二讀，國民黨團似乎還沒有反應過來，他們今天有新增四個討論事項，但來的人不到一半。為何總預算案要抽出逕付二讀，因為歷史上還沒有人拒審總預算，國民黨為了公投拒絕協商、拒審總預算，將極端的反對走到極致。

    柯建銘說，總預算這星期國民黨有三個委員會在審，包括外交國防、司法法制，以及經濟委員會，下週還有五個委員會在國民黨手上，內政委員會召委、國民黨立委林為洲曾嗆過，你要合併升格要先過我們這一關，不會讓你預算過，「我們可以不自力救濟嗎？」。

    柯建銘指出，總預算即便下星期審完，再做審查報告已經是1月多了，這會期即便開臨時會，因協商冷凍期要1個月，2月1日就過年，到時會連表決的機會都沒有，總預算可以不過嗎？這裡面有軍公教加薪、育兒津貼等非常多案，既然我們執政，我們佔國會多數，整個議程安排和法案處理，當然我們有責任主導，否則就被卡死了。

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