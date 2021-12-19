拚2022大新竹合併升格 柯建銘：最晚明年6月完成修法

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照，柯建銘國會辦公室提供）

2021/12/19 21:23

〔記者謝君臨／台北報導〕針對新竹縣、市合併升格議題，立法院民進黨團17日提出「地方制度法修正草案」，現已達連署人數。黨團總召柯建銘表示，包括英系、正國會均有人簽署，最快21日排入程序委員會；至於修法時程，就照程序走，由於改制日前半年須公告議員應選名額，最晚在明年6月完成修法，即可趕上2022大選。

總統府今邀集黨政高層、各派系頭人討論「大新竹合併升格」等議題，會中達成高度共識，將針對「新竹先行」，再就全國行政區劃、財政劃分進行盤整。

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現行地制法第4條第1項規定，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。民進黨團本次提出的修正草案並未調整人口數，僅改了一個字，將「且」改為「或」，由此也可避免外界質疑修法是為了「大新竹合併升格」量身打造。

據了解，柯建銘今於會中主動拋出「大新竹合併升格」議題，並提及新竹是半導體之都，有獨特經濟、文化等情勢。總統蔡英文聽後表示可先處理該案；不過英系掌門人、民進黨立委陳明文主張，應該要全面性檢討全國行政區劃，他不反對大新竹合併升格，也不會去擋柯建銘的提案，但全國行政區劃一致性才是重點。

柯建銘於會後受訪指出，沒有錯，國土規劃與財政劃分要去做，但那是未來的事情，2010年五都改制，也在選前2009年修法兩次；國土規劃是另一個題目，合併升格則是在「地制法」，未來的選舉方向可以繼續討論。至於彰化、雲嘉嘉等其餘縣市合併升格的相關議題，柯建銘說，會中並未討論到。

柯建銘表示，2017年前新竹縣長邱鏡淳就曾提及新竹縣、市合併，今年新竹市長林智堅再提出倡議，新竹縣長楊文科第一時間也贊成，並拋出下修「地制法」直轄市人口數量至100萬人。柯強調，這並非為了林智堅因人設事，楊文科也了解新竹縣、市有很多共同性的問題必須解決，包括交通、水污染、環保等。

柯建銘強調，新竹是科技首都，最早成立科學園區，後來才有南科、中科；合併是地方居民的共同期待，支持度很高，在這種情況下，大家討論有高度共識。

記者今天致電陳明文，由一位自稱蔡姓男子代接，他指稱由總統府統一說明，陳明文本人沒有進一步說明與回應。不過，同為民進黨英系立委的莊瑞雄說，黨團到最後是一致的，不同意見大家再溝通一下，可能會圓滿一點。另一名英系立委羅致政說，我們支持竹竹合併升格，但全國行政區劃確實應有整體思考。

民進黨正國會立委陳亭妃表示，希望未來針對縣市合併的討論是宏觀的，有完整的規劃；她尚未看到黨團修正草案，不過若是只修一個字，那麼動機為何？要做什麼樣的討論？必須要清楚地向大眾說明，避免被有心人士錯誤解讀。

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