為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨推竹竹合併 國民黨：淪為柯建銘、林智堅一己之私

    國民黨文傳會主委凌濤抨擊，林智堅2022面臨第2任期屆滿，民進黨發愁人事安排，於是柯建銘做起「大新竹夢」，意圖讓林智堅獲得擔任16年新竹市長的門票，竹竹升格就是林智堅、柯建銘為一己之私的操作佈局。（資料照）

    國民黨文傳會主委凌濤抨擊，林智堅2022面臨第2任期屆滿，民進黨發愁人事安排，於是柯建銘做起「大新竹夢」，意圖讓林智堅獲得擔任16年新竹市長的門票，竹竹升格就是林智堅、柯建銘為一己之私的操作佈局。（資料照）

    2021/12/20 20:58

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅力推新竹縣市合併，國民黨文傳會主委凌濤抨擊，林智堅2022面臨第2任期屆滿，民進黨發愁人事安排，於是柯建銘做起「大新竹夢」，意圖讓林智堅獲得擔任16年新竹市長的門票，竹竹升格就是林智堅、柯建銘為一己之私的操作佈局。

    凌濤分析，林智堅任期即將屆滿，桃園市長鄭文燦又不願意讓林智堅接棒桃園，林只好退而求其次找上柯建銘，毫不掩飾地搞出一個「自肥」的升格夢，完全只著眼個人自身政治前途與利益的作法，讓在地民眾與各界都瞋目結舌，當林智堅受訪聲稱「竹竹合併升格」是民眾的期待，但在外界看來，實情是「林智堅本人最期待」。

    凌濤指出，國民黨雖然也贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕著在2022選舉年前通過，且區域重劃真正的重點不在「地方制度法」而是在「財政收支劃分法」，有配套財源才能讓升格真正有意義、有內容，而非為升格而升格。

    凌濤也認為，民進黨提出竹竹結合部分苗栗地區，不顧整體苗栗發展，規劃只考慮政黨利益，簡直是台版「傑利蠑螈」，以不公平的選區劃分方法，試圖操縱選舉結果，讓台灣民主蒙羞。

    凌濤認為，如果民進黨是真心為台灣國土發展未來著想，就應該先著手啟動「財劃法」的修正提案，並且讓行政院提出相關配套規劃，而非急著將「地方制度法」送進立法院，此舉不過是露出民進黨私心自用的馬腳而已。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    近50位綠委連署地制法修法 柯建銘：老兵要為新竹打最後一戰
    2021/12/20 19:47

    近50位綠委連署地制法修法 柯建銘：老兵要為新竹打最後一戰
    陳其邁、鄭文燦挺新竹合併升格 林智堅：有助半導體業長遠發展
    2021/12/20 17:37

    陳其邁、鄭文燦挺新竹合併升格 林智堅：有助半導體業長遠發展

    小分子褐藻醣膠輔助癌友對抗癌症
    國土規劃拍板 侯友宜批：是否執政黨的利益擺在國家人民前
    2021/12/20 16:22

    國土規劃拍板 侯友宜批：是否執政黨的利益擺在國家人民前
    拚2022大新竹合併升格 柯建銘：最晚明年6月完成修法
    2021/12/19 21:23

    拚2022大新竹合併升格 柯建銘：最晚明年6月完成修法

    台新「您的一票 決定愛的力量」 助公益團體
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播