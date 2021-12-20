拍板定案 苗縣明年起生育津貼提高至1萬元

拍板定案，徐耀昌（左7）宣布苗縣明年起生育津貼提高至10000元。（記者蔡政珉攝）

2021/12/20 15:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌今天出席頭份區社會福利服務中心暨苗栗縣政府頭份公設民營托嬰中心開幕典禮時，徐耀昌致詞宣布為了鼓勵年輕人多生育，且考量縣府財政狀況後，明年起生育津貼交提高至10000元。

徐耀昌也說，苗栗縣政府從負債600多億的狀況都撐下來，只要肯好好開源節流，做好縣政，近年來苗栗縣政府努力招商，希望打造更好的生活環境，目前任內招商金額已經將近一兆，希望讓鄉親以住在苗栗縣引以為榮。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府民政處處長彭基山表示，依苗栗縣近年來新生兒人數推估，今年新生兒將近2500人，明年以2800人為標準，共編列2816萬元預算，應該能應付需求。

彭基山強調，近年來苗栗縣財政狀況有所好轉，考量全國生育率低，今年生育津貼雖已從6600元增加至8800元，若能再提高對於遇有新生兒的家庭不無小補，

彭基山也指出，苗栗縣生育津貼在前縣長劉政鴻任內高達34000元，為全國最高，後來因為爆發財政危機才下調製6600元，但因少子化衝擊嚴重，包括縣議員以及民眾都相當關心生育津貼議題，所以自明年元旦出生的新生兒都可領取10000元生育津貼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法