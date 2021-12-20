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    日台交協耶誕音樂會市集週六登場 邀民眾享受美食音樂

    日本台灣交流協會將於本週六在台北101外廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」活動。（取自日台交協網站）

    日本台灣交流協會將於本週六在台北101外廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」活動。（取自日台交協網站）

    2021/12/20 09:56

    〔記者呂伊萱／台北報導〕本週末將迎來耶誕節，日本台灣交流協會將舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」作為2021年的圓滿收尾，同時也為2022年日本台灣交流協會成立50週年暖身。日台交協表示，市集特別邀約最道地的日本飲食商家，有各式酒品、生鮮、農產品、甜點、茶飲、咖啡和熟食，歡迎愛日本美食的吃貨來現場，「願望一次達成！」

    日台交協自今年1月開始啟動「日台友情」系列活動，在2021年年末，日台交協說，這是很不平凡的一年。疫情的考驗，讓友情更堅強。熱炎炎的奧運，讓友情更發亮。「日台友情」系列從台灣地標台北101開啟，友情列車於12月回到了起始站。

    日台交協說明，將於12月25日下午1時至晚間9時30分，在台北101水舞廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」，作為2021年的圓滿收尾，同時也為2022年日本台灣交流協會成立50週年暖身。特別選在耶誕節從台北101傳遞愛、溫暖與祝福，並宣示日台友情將攜手迎接下一個半世紀的到來。

    根據日台交協公布資訊，音樂會邀集許富凱、和太鼓熊組、極度友情、西川淑敏舞踊知家、臺灣雅三弦會、山元聰、慢慢說樂團、林育羣、Tizzy Bac、滅火器等表演團體出席，卡司強大。市集部分，邀約最道地的日本飲食商家，有各式酒品、生鮮、農產品、甜點、茶飲、咖啡和熟食，歡迎愛日本美食的吃貨來現場，「願望一次達成！」

    日本台灣交流協會將於本週六在台北101外廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」活動。（取自日台交協網站）

    日本台灣交流協會將於本週六在台北101外廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」活動。（取自日台交協網站）

    日本台灣交流協會將於本週六在台北101外廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」活動。（取自日台交協網站）

    日本台灣交流協會將於本週六在台北101外廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」活動。（取自日台交協網站）

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