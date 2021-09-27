挺台加入CPTPP！日台交流協會高雄所長加藤英次也公開支持
2021/09/27 19:06
〔即時新聞／綜合報導〕台灣上週三（22日）正式遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），繼日台交流協會台北事務所所長泉裕泰之後，高雄事務所所長加藤英次今天（27日）也發聲明表達挺台立場。
泉裕泰23日發聲明力挺台灣加入CPTPP，「對日本而言，台灣是具有自由、民主、基本人權、法治等基本價值、經濟關係密切之極為重要的夥伴及友人。在疫情中，日本和台灣相互透過善意的循環，持續證明了這一點。本人相信，今後日本亦將與台灣攜手，共同加深無敵友情。」
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日本高雄代表加藤英次今天也透過日台交流協會發布聲明，也表示「本人衷心歡迎台灣申請加入TPP（CPTPP前身）。期待有助於台灣南部的經濟發展及日台經濟交流之拓展。「日台友情」於台灣南部擴展，非常感謝高雄市政府、台南市政府、屏東縣政府等南部各縣市政府的協助。期待日本和台灣南部間的友情，今後亦更加深化。」
網友紛紛表示，「謝謝日本情義相挺」、「感謝日本好朋友的支持」、「感謝加藤所長熱情相挺台灣加入CPTPP」、「我們已經等不及要去日本，日台友誼萬歲」