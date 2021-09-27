挺台加入CPTPP！日台交流協會高雄所長加藤英次也公開支持

日台交流協會高雄事務所所長加藤英次今天也發聲明表達支持台灣加入CPTPP的立場。（圖翻攝自日本台灣交流協會臉書）

2021/09/27 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣上週三（22日）正式遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），繼日台交流協會台北事務所所長泉裕泰之後，高雄事務所所長加藤英次今天（27日）也發聲明表達挺台立場。

泉裕泰23日發聲明力挺台灣加入CPTPP，「對日本而言，台灣是具有自由、民主、基本人權、法治等基本價值、經濟關係密切之極為重要的夥伴及友人。在疫情中，日本和台灣相互透過善意的循環，持續證明了這一點。本人相信，今後日本亦將與台灣攜手，共同加深無敵友情。」

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日本高雄代表加藤英次今天也透過日台交流協會發布聲明，也表示「本人衷心歡迎台灣申請加入TPP（CPTPP前身）。期待有助於台灣南部的經濟發展及日台經濟交流之拓展。「日台友情」於台灣南部擴展，非常感謝高雄市政府、台南市政府、屏東縣政府等南部各縣市政府的協助。期待日本和台灣南部間的友情，今後亦更加深化。」

網友紛紛表示，「謝謝日本情義相挺」、「感謝日本好朋友的支持」、「感謝加藤所長熱情相挺台灣加入CPTPP」、「我們已經等不及要去日本，日台友誼萬歲」

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