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    新竹合併升格有望？彰化縣爭第七都 王惠美：樂觀其成

    彰化縣爭取升格為第七都，縣長王惠美強調，府會一條心，她樂觀其成。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣爭取升格為第七都，縣長王惠美強調，府會一條心，她樂觀其成。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2021/12/19 18:55

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕新竹縣市合併升格有望？彰化縣政府日前提出直轄市計畫書（草案）送議會臨時會審議通過，縣府將送內政部審議，爭取報請行政院明年年底核定，成為全國第七都；縣長王惠美表示，如果透過升格能讓彰化縣有更好發展，她樂觀其成。

    王惠美指出，彰化縣府會一條心，全力爭取升格為全國第七都，因為彰化縣有非常悠久的歷史文化，在地產業也有很棒的隱型冠軍，尤其彰化縣的財政非常辛苦，她對彰化升格第七都樂觀其，而許多縣市一起升格共榮發展，顯示中央也了解地方財政困難。

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，他支持彰化縣升格為第七都，對於彰化縣城市發展、留住人口都大有幫助，不然的話，彰化縣遭受到台中市的「磁吸」效應，人口不斷流失，以目前人口為125萬6千多人，預計明年就會破125萬人了。

    邱建富強調，彰化縣早在2009年卓伯源擔任縣長時就曾爭取升為直轄市，當時他擔任縣議員，就是支持彰化縣升格，因為依照地方制度法規定，人口125萬人以上，就能單獨提出改制為直轄市，但當時彰化縣的人口比台南縣市合併來得少，台南文化歷史地位又勝過彰化縣，因此未獲中央通過，才會讓彰化縣錯失升格機會，而彰化縣即將在2023年迎接建縣300年，希望這次能夠如願升格，就是彰化縣建縣300年最好的禮物。

    前彰化縣長魏明谷強調，彰化縣不必合併其它縣市，光就人口數來說，就可以達到單獨升格的基本人口數的提案門檻，其實，彰化縣確實擁有升格的條件，因為彰化縣是綠能大縣，在未來全球都走能源轉型的趨勢下，彰化縣具有舉足輕重的地位。

    魏明谷表示，彰化縣不是為了升格而升格，而是彰化縣已具備升格的條件，尤其是升格後帶來給的城市光榮感，才能留住彰化縣的人口，對於產業發展，增加就業機會，都將會大有幫助。

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