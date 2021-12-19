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    蔡英文召集官邸開會 府：高度共識支持新竹縣市合併升格

    公投投票過後，總統蔡英文今上午召集縣市首長及派系領袖於官邸，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，觸及縣市合併升格等議題。總統府發言人張惇涵會後表示，與會者高度共識，支持新竹縣市合併升格。（資料照）

    公投投票過後，總統蔡英文今上午召集縣市首長及派系領袖於官邸，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，觸及縣市合併升格等議題。總統府發言人張惇涵會後表示，與會者高度共識，支持新竹縣市合併升格。（資料照）

    2021/12/19 15:37

    〔記者楊淳卉／台北報導〕公投投票過後，總統蔡英文今上午召集縣市首長及派系領袖於官邸，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，觸及縣市合併升格等議題。總統府發言人張惇涵會後表示，與會者高度共識，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

    與會人士包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、民進黨立委陳明文、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍、民進黨秘書長林錫耀、新境界智庫副董事長洪耀福、以及新系大老利錦祥。

    張惇涵表示，總統特別關心明年度中央政府總預算的審議進度，這攸關民生經濟、地方建設、社福措施等各項國家整體發展政策。

    張惇涵表示，總統希望執政黨黨團，能夠全力支持行政院蘇院長所領導的行政團隊。總統也期盼，朝野各界能夠以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算，讓各項政策能夠順利推動，讓台灣穩健進步。

    張惇涵表示，與會者也有高度共識認為，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

    張惇涵表示，會中也有討論多項民生重要議題，總統特別感謝蘇院長及行政團隊，從防疫有成到經濟穩定成長，各項施政推動證明「有政府，會做事」，讓台灣向前衝衝衝。總統也感謝地方執政的團隊的努力，總統並期許，執政團隊一體、團結一心，穩健推動各項國政，不負人民期待。

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