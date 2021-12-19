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    新竹縣市合併升格 楊文科：應該先公開討論尋求共識

    新竹縣長楊文科表示，縣市合併升格是台灣的百年大業，必須透過公開討論尋求共識，獲得人民的支持；如果是用鴨霸的方式，由上而下來決定升格，背離民意一定會得到民意的反撲，希望執政黨不可不慎！ （記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科表示，縣市合併升格是台灣的百年大業，必須透過公開討論尋求共識，獲得人民的支持；如果是用鴨霸的方式，由上而下來決定升格，背離民意一定會得到民意的反撲，希望執政黨不可不慎！ （記者廖雪茹攝）

    2021/12/19 17:03

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對總統蔡英文今天（19日）召集縣市首長及派系領袖討論談及縣市合併升格等議題，新竹縣長楊文科表示，縣市合併升格是台灣的百年大業，必須透過公開討論尋求共識，獲得人民的支持；如果是用鴨霸的方式，由上而下來決定升格，背離民意一定會得到民意的反撲，希望執政黨不可不慎！

    楊文科表示，縣市合併升格是台灣的百年大業，也是台灣地方自治上的大事，必須透過公開討論尋求共識，以獲得人民的支持；如果是用鴨霸的方式，不顧民意，直接就要由上而下來決定升格的話，背離民意一定會得到民意的反撲，希望執政黨不可不慎！

    楊文科說，對於新竹合併升格他已表達很清楚，就是希望大家來討論，但是到今天為止，提議的新竹市林智堅市長並沒有來和大家溝通，反而是竹縣方面不斷的透過論壇、研討，努力尋求共識。

    他希望要合併應該自己人先談，比如新竹市就先表達竹市人的意見，而不是用自己做的民調就說大家都支持；縣市合併升格是百年大業，對台灣未來發展非常重要的一件事情，希望要審慎考量。

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