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    行政區劃調整？ 林右昌：基隆有特殊需求

    基隆市長林右昌認為，基隆是北台最大貨運與郵輪港口，每年創稅2000億元，當然有特殊需要設直轄市。圖為基隆港區。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長林右昌認為，基隆是北台最大貨運與郵輪港口，每年創稅2000億元，當然有特殊需要設直轄市。圖為基隆港區。（記者盧賢秀攝）

    2021/12/19 17:47

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕蔡英文總統今天（19日）在官邸邀集府、院、黨及部分執政縣市首長討論多項重要國政議題，其中包括國土行政區劃調整；基隆市長林右昌今天說，他的主張就是落實「十年政綱」與推動「縣市平權」，如果修法通過，基隆為北台灣最大貨運與郵輪港口，每年創稅超過2000億元，具有連結北海岸、東北角經濟與都會發展關鍵樞紐位置，當然有特殊需要設置直轄市。

    根據地方制度法第4項第1項規定，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。立法院民進黨團擬提出修正草案，把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併可不受限125萬人口限制。

    林右昌先前就主張落實十年政綱、推動縣市平權，必須要處理凍省後遺留的省轄市問題，全國行政區劃中最不正常的是北北基3市，他提出2方案，方案1是基隆市和鄰近的新北市金山、萬里、瑞芳等7個行政區合併升格為大基隆市（北海市），方案2是基隆與新北汐止區、台北市合併成大台北市。

    林右昌今天說，如果修法通過，基隆市為北台最大貨運與郵輪港口，基隆海關周邊產業直接、間接創稅超過2000億元，具有連結北海岸、東北角經濟與都會發展關鍵樞紐位置，當然有其特殊需要設置直轄市。

    但此議題涉及國土規劃與區域發展，也要考慮到其他沒有升格縣市的權益問題，他認為可以審慎討論，並且要把相關制度面的問題一併提出配套辦法。

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