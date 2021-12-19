新竹市「喝好水」公投通過！乾淨水行動聯盟：努力突破新竹縣門檻

受到新竹市「喝好水」地方公投順利通過的激勵，台灣乾淨水行動聯盟表示，將持續在新竹縣推動一樣的公投，不過由於竹縣公投門檻非常高，正努力徵求志工，爭取在明年10月前成案。（荒野保護協會新竹分會親子團提供）

2021/12/19 19:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕這次新竹市「喝好水公投」是全國唯一的地方公投，結果順利以壓倒性逾13萬同意票獲得通過，不同意票僅不到2萬；推動「喝好水公投」的「台灣乾淨水行動聯盟」表示，將努力在新竹縣推動同樣的公投，不過，由於新竹縣公投門檻非常高，光是一階就要2000多人提案，二階更需要2萬多人，正努力徵求志工，爭取在明年10月前成案。

「台灣乾淨水行動聯盟」理事長彭桂枝表示，經聯盟努力推動，新竹縣政府去年5月通過地方公投自治條例，但提案及連署門檻非常高，今年2月聯盟開始「喝好水」地方公投，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，只募集到200多張連署；前天新竹市公投案順利通過，聯盟將再次嘗試推動新竹縣公投。

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聯盟指出，大新竹供水超過9成仰賴頭前溪供應，頭前溪為水質水量保護區，因為污染性工廠存在於中上游，造成中下游水質污染風險；此外，新竹縣目前只有竹東鎮及竹北市部分地區進行家庭污水下水道接管工程，其他家庭污水都是排回溪流。

而除了頭前溪，新竹縣鳳山溪中上游也有做為飲用水及灌溉水使用，卻未劃設水質水量保護區；且因工廠分布溪域兩側，造成不時有污染事件傳出。

此外，氣候變遷使得台灣本島降雨情形愈來愈集中，河川經常在冬季呈現乾枯狀態，水量減少也影響了河川的自淨能力。

彭桂枝表示，根據新竹縣地方公投門檻，有效提案為千分之5，聯盟爭取在明年3月底前提交一階提案單書2500張；連署門檻為5％，聯盟爭取明年9月底前提交連署書2萬2000張。

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